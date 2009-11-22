یک میلیون مقاله در کتابخانه های عمومی گلستان وجود دارد

سیدحسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این مقالات شامل آخرین مقالات و یافته های پژوهشی موجود در زمینه های مختلف در کشور است و پژوهشگران و علاقمندان می توانند از آن استفاده کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر حدود یک میلیون و 200 هزار جمعیت باسواد در استان وجود دارد که به ازای هر 100 نفر باسواد 64 سانتیمتر فضای مطالعه در استان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: میانگین کشوری سرانه فضای مطالعه در کشور 1.3 متر مربع بوده و در برخی شهرهای استان مانند گرگان این سرانه به 1.1 متر مربع نیز می رسد.

به گفته علوی، براساس برنامه چشم انداز این میزان سرانه در استان باید به هشت متر مربع افزایش یابد که نیازمند همکاری مسئولان و متولیان امر هستیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان به سهم نیم درصدی شهرداری ها در حمایت از این نهاد اشاره و اضافه کرد: سال گذشته بیش از یک میلیارد و 180 میلیون ریال شهرداریهای استان به این نهاد کمک کردند.

وی یادآور شد: بیش از نیمی از شهرداری های استان به تعهداتشان در این زمینه عمل نکرده اند در حالیکه پرداختی شهرداری های در کتابخانه های همان منطقه هزینه می شود.

گلستان 28 باب کتابخانه عمومی دارد که چهار کتابخانه روستایی است.