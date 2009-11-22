معاون پژوهشی وزیر علوم تغییر کرد / مهدی نژاد جایگزین کبگانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی نژاد نوری دارای دکتری الکترونیک و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر است.

ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر، عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان، رئیس صنایع هوایی قدس و رئیس موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاع از سوابق کاری مهدی نژاد نوری است.

منصور کبگانیان از ابتدای دولت نهم مسئولیت معاونت پژوهشی وزارت علوم را بر عهده داشت که چندی پیش با آغاز دولت دهم از این سمت کناره گیری و اعلام کرد تا آمدن معاون جدید مسئولیت این حوزه را بر عهده می گیرد.

منصور کبگانیان در ابتدای دولت نهم با ادغام معاونت پژوهش و فناوری در وزارت علوم، عهده دار سمت معاونت پژوهشی و فناوری این وزارتخانه بود اما با تفکیک مجدد این دو معاونت از یکدیگر در سمت معاونت پژوهشی فعالیت کرد. وی علاوه بر معاون پژوهشی دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز است.

معاونتهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم با توجه به چارت جدید وزارت علوم که بر اساس قوانین باید دارای 5 معاونت باشد در دوره جدید ادغام خواهند شد و به این ترتیب به نظر می رسد بر اساس گفته ها مهدی نژاد معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این دکتر دکتر خواجه سروی جایگزین دکتر محمد باقر خرمشاد در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر نادری منش جایگزین دکتر صاحبقدم لطفی در معاونت آموزشی و دکتر متکان جایگزین طالبیان در معاونت اداری و مالی شده بودند.