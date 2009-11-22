بهره برداری از طرحهای گاز زمستانی تا 30 روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، رضا الماسی در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره برداری از حدود 2 هزار و 500 کیلیومتر خط لوله و 11 تاسیسات تقویت فشار گاز تا پیش از فرا رسیدن زمستان، گفت: تاکنون بخش عمده‌ای از خطوط جدید انتقال گاز و تاسیسات تقویت فشاتر گاز تحویل شده و بخش هایی از این تاسیسات گازی تا هفته های آینده در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر هفته بخشی از خطوط لوله گاز به شرکت انتقال گاز ایران تحویل داده می شود، بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده تا دی ماه کلیه خطوط لوله جدید و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز برای تامین پایدارتر گاز زمستانی در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

اتصال اولین واحد صنعتی سیستان و بلوچستان به شبکه گاز

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به راه اندازی خط لوله هشتم سراسری گاز تا هفته های آینده، تصریح کرد: هم اکنون حدود 200 کیلومتر انتهایی این خط لوله گاز مورد بهره برداری قرار گرفته است.

این مقام مسئول همچنین در خصوص ساخت و بهره برداری از تاسیسات جدید تقویت فشار گاز، توضیح داد: تاکنون 5 ایستگاه تقویت فشار گاز تحویل شده و پیش بینی می شود راه اندازی تاسیسات باقی مانده به تدریج انجام شود.

الماسی در باره اولویت های گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان پس از بهره برداری از خط لوله هفتم سراسری، گفت: پس از تکمیل این خط لوله انتقال فشار قوی گاز طبیعی اولویت نخست گازرسانی به نیروگاه برق ایرانشهر و اتصال این واحد را به شبکه گاز طبیعی کشور است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با یادآوری اینکه هم‌اکنون عملیات ساخت نیروگاه در حال تکمیل شدن است، تبیین کرد: همزمان با تکمیل این نیروگاه اجرای خط لوله فرعی گاز برای اتصال این واحد به شبکه سراسری کشور در حال انجام است.

به گفته این مقام مسئول هنوز تزریق گاز به خط لوله هفتم آغاز نشده اما هر گاه زمینه‌ تزریق گاز انجام شود، شرکت انتقال گاز آمادگی تحویل گاز به این نیروگاه‌ را دارد.

به گزارش مهر، علیرضا غریبی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز پیشتر از بهره برداری فاز یک خط لوله هفتم سراسری (صلح) به طول 902 کیلومتر تا پایان امسال خبر داده و گفته بود: هدف از ساخت این خط لوله تامین گاز استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بخشی از جنوب استان کرمان و صادرات گاز به کشورهای هند و پاکستان است.

ظرفیت انتقال گاز خط لوله هفتم سراسری در فاز اول 50 میلیون متر مکعب و در صورت ساخت 9 ایستگاه تقویت فشار این ظرفیت به 110 میلیون متر مکعب در روز افزایش می یابد.