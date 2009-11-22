دستگاه دیپلماسی برای فعال شدن مرز خسروی تلاش کند/استفاده از 10 درصد ظرفیت

فرهاد تجری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه انتظار است مرز خسروی هرچه زودتر رونق گیرد، اظهارداشت: مرز خسروی مرزی بین المللی است، میلیاردها تومان برای آن هزینه شده است و بزرگترین پایانه مرزی خاورمیانه محسوب می شود، اما با توجه به هزینه ای که برای آن شده جایگاه واقعی خود را کسب نکرده است.

وی ادامه داد: کشور عراق به لحاظ امنیتی وضعیت خوبی ندارد و باید این کشور ساماندهی به اوضاع و تامین امنیت این مرز را در محور برنامه هایش قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: مسئولان وزرات خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور با تدابیر خاص باید این مرز را فعال کنند تا از این سرمایه گذاری استفاده بهینه شود.

مرز خسروی دارای بزرگترین پایانه بین المللی خاورمیانه با گنجایش روزانه برای تردد 10 هزار نفر مسافر و خروج بیش از 200 کامیون حامل کالا است.

در حال حاضر به دلیل محدودیت های امنیتی تنها از کمتر از 10 درصد ظرفیت تردد مسافر و حدود 50 درصد ظرفیت تردد کامیونی این پایانه استفاده می شود .