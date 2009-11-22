به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم که به سفارش شبکه دو تهیه شده، سعید آقاخانی، امیر جعفری، مهران غفوریان، علی صادقی، مهران رجبی، مصطفی راد، ساعد هدایتی، امیر غفارمنش، علی صالحی، امیر نوری، ریما رامین‌فر، کتایون امیرابراهیمی، سیاوش مفیدی، دریا آقاخانی، بیژن پیشدادی و ... بازی می‌کنند.

داستان فیلم "میش" درباره افسری است که قرار است گوسفندی را از روستایی برای تولد فرزندش ببرد، اما در این راه دچار اتفاقاتی می‌افتد. عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: حجت قاسم زاده‌اصل، مدیر تصویربرداری: عبدالله عبدی‌نسب، صدابردار: فرشید کیوان‌مهر، طراح صحنه و لباس: حسین عالی‌نژاد، تدوین: سیامک مهماندوست، صداگذاری: مهرداد جلوخانی و موسیقی: کامبیز مشیری.