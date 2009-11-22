طرفدار دادن امتیازات خاص به بسیجیان در کنکور نیستم

سردار محمد رضا نقدی درآستانه 5 آذرسالروز تاسیس بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: من طرفدار دادن امتیازات خاص به بسیجیان نیستم چون بسیج یک حرکت داوطلبانه، عاشقانه و ایثارگرانه است و تا جایی که می شود باید دامن این حرکت مقدس از هرگونه امتیاز مادی پاک نگه داشته شود.

فرمانده بسیج اضافه کرد: البته اگر کار فوق العاده ای از سوی برخی افراد برای الگو شدن صورت گرفته باشد می توان آنان را تشویق کرد، مانند تشویق رزمندگان در دوران دفاع مقدس که کاری حق است و در همه دنیا نیز انجام می شود.

گفتگوی مشروح مهر با سردار نقدی در آدرس الکترونیکی http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=987591 قابل مشاهده است.