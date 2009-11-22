مسلمانان جهان از آنچه در زندان غزه رخ داده آگاهند

حسن قشقاوی امروز یکشنبه در حاشیه همایش قدس در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه گفت: برگزاری همایشهای اینچنینی با توجه به ترکیب جمعیت که از رنگها و نژادهای مختلف هستند اما همه مسلمان و تابع قبله واحد و دوستدار قبله اول هستند می تواند در بیداری اسلامی تاثیر بسیاری داشته باشد.

وی افزود: برغم بیداری و آگاهی ملت مسلمان دنیا متاسفانه دولتها هنوز نتوانسته اند انسجام کافی در حمایت از قدس شریف را داشته باشند.

قشقاوی زمینه سازی برای ظهور بروز اراده جمعی مسلمانان در کنار اقدامات دیگر را در مقطع کنونی ضروری دانست و افزود: کمیته قدس کنفرانس اسلامی باید تشکیل شده و در شرایطی که روند یهودی سازی در بیت المقدس روز افزون شده و رژیم صهیونیستی تحت عنوان فعالیت های شهری و عمرانی در حال تخریب هویت تاریخی و اسلامی بیت المقدس است، کنفرانس اسلامی باید حضوری فعالانه داشته باشد.