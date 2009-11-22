به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیهکنندگی حسن توکلنیا تهیه شده و داستان سه پسر جوان است که میخواهند از خدمت فرار کنند. محمد کاسبی، سیاوش خیرابی، اشکان اشتیاق، اکرم محمدی، رز رضوی، کیانوش گرامی، سعید پیردوست و افسانه ناصری در این فیلم بازی کردهاند.
عوامل "پسرها سرباز به دنیا نمیآیند" عبارتند از نویسنده: رویا محقق، بازنویسی: حمید آذرنگ، طرح اولیه: احمدلو و محسن تنابنده، تصویربردار: احمد احمدی، تدوینگر: شاهین یارمحمدی، طراح گریم: مهری شیرازی، آهنگساز: ناصر چشمآذر، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی و مدیر تولید: محمد تجلی.
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