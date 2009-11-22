  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

"پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" عید قربان روی آنتن شبکه سه

فیلم تلویزیونی "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" روز هفتم آذر ساعت 15:30 به مناسبت عید قربان از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه‌کنندگی حسن توکل‌نیا تهیه شده و داستان سه پسر جوان است که می‌خواهند از خدمت فرار کنند. محمد کاسبی، سیاوش خیرابی، اشکان اشتیاق، اکرم محمدی، رز رضوی، کیانوش گرامی، سعید پیردوست و افسانه ناصری در این فیلم بازی کرده‌اند.

عوامل "پسرها سرباز به دنیا نمی‌آیند" عبارتند از نویسنده: رویا محقق، بازنویسی: حمید آذرنگ، طرح اولیه: احمدلو و محسن تنابنده، تصویربردار: احمد احمدی، تدوینگر: شاهین یارمحمدی، طراح گریم: مهری شیرازی، آهنگساز: ناصر چشم‌آذر، طراح صحنه و لباس: محسن غلامی و مدیر تولید: محمد تجلی.

کد مطلب 988015

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها