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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

گلستان نیازمند 35 کانون پرورش فکری کودک است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گلستان گفت: این استان حداقل به 35 مرکز فرهنگی و هنری کودک و نوجوان نیاز دارد.

فریدون مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حال حاضر 12 مرکز ثابت و دو مرکز سیار به ازای 367 هزار و 702 کودک و نوجوان زیر 16 سال استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: این درحالیست که در دو شهرستان استان از جمله علی آباد کتول فاقد مرکز فرهنگی و هنری کودک و نوجوان هستیم و در شهرستان علی آباد در سال جاری ساخت آن آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: در مرکز استان به حدود هفت مرکز کانون پرورش فکری نیاز داریم که در حال حاضر فقط دو مرکز دایر است.

مردانی از ساخت بزرگترین فرهنگسرای کودک و نوجوان در مرکز استان در ویلاشهر گرگان خبر داد و گفت: این طرح که ساخت آن از سال قبل آغاز شده دارای 51 درصد رشد مالی و 43 درصد پیشرفت فیزیکی است.

مدیر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گلستان بیان داشت: مراکز زیرپوشش این مدیریت با کمبود کتاب نیز روبرو هستند و در حال حاضر در مجموع 131 هزار و 799 جلد کتاب در این مراکز وجود دارد.

وی یادآور شد: بر اساس استاندارد در مجموع باید بیش از 200 هزار جلد کتاب در کانونهای استان وجود داشته باشد که در این بخش نیاز به اعتبار داریم.

کد مطلب 988016

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