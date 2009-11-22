بلاتکلیفی ساختمانهای میراثی احیای بافت فرسوده زنجان را مشکل کرده است

به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح یکشنبه در جلسه کمیته بافت فرسوده شهر زنجان، وجود برخی واحدهای مسکونی که تنها در حد یک شائبه به عنوان ساختمان میراثی مطرح است را یادآور شد و گفت: وجود برخی ساختمانها که ادعای میراثی بودن این ساختمانها است به عنوان یک گره و مشکل جدی در بافت فرسوده مطرح است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وجود برخی مسائل در زمینه میراثی بودن برخی ساختمانهای موجود در بافت فرسوده ایجاد مشکلات متعدد برای ساکنان این مناطق شده است، افزود: تلاش ما این است که در چارچوب خاص و برنامه ریزی نسبت به احیای بافت فرسوده اقدام کنم که در این راستا توجه به بافت تاریخی و ساختمانهای که میراثی هستند مورد تاکید جدی است.

رئوفی نژاد با انتقاد از اینکه میراث فرهنگی 38 برابر محدوده حریم تاریخی سلطانیه را حریم تاریخی سلطانیه اعلام کرده است افزود: این میزان حریم بندی سلطانیه بدونه قانون و ابلاغیه است .

استاندار زنجان روند موجود در خصوص احیای بافت فرسوده در سطح استان زنجان مطللوب ندانست و گفت: در زمینه احیای بافت فرسوده موانع جدی وجود دارد که تاکنون بخش عمده ای از این موانع رفع شده است.

رئوفی نژاد، بحث ارائه تسهیلات بانکی را از عمده مشکلات موجود در زمینه احیای بافت فرسوده در سطح کشور و همچنین استان زنجان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر مسئله پرداخت تسهیلات برای احیای بافت فرسوده در استان رفع شده است و روند پرداخت تسهیلات روند خود را طی می کند.

استاندار زنجان با تاکید بر لزوم همکاری همه بخش های جامعه و بخصوص ساکنان واحدهای مسکونی موجود در بافت فرسوده ادامه داد: طبق سهمیه پیش بینی شده در استان 500 واحد مسکونی در اولویت دریافت وام برای احیا بافت فرسوده قرار گرفته اند که می تواند با مراجعه به مسکن و شهرسازی و معرفی به بانک وام 15 میلیون تومانی وام برای بافت فرسوده را دریافت کنند.

رئوفی نژاد، افزود: وجود برخی زمینها با کاربریهای مختلف که به عنوان یک مانع جدی در زمینه احیایی بافت فرسوده مطرح بوده است.

استاندار زنجان در ادامه با بیان اینکه برخی واحدهای مسکونی موجود در بافت فرسوده شهری در شکلهای مختلف به عنوان ساختمان تاریخی و میراثی مورد تاکید بوده است، افزود: باید روند موجود در زمینه شناسایی ساختمانهای میراثی در استان ساماندهی شود.

وی اولویت اساسی در زمینه احیای بافت فرسوده را شهر زنجان با توجه به مساحت بافت فرسوده در این شهر عنوان کرد و گفت: سایر شهرستانهای استان در اولویت بعدی احیایی بافت فرسوده قرار دارند و به ترتیب در خصوص احیای بافت فرسوده آنها اقدام خواهد شد.

همچنین در ادامه رفیعی سرپرست معاون عمرانی استانداری زنجان با تقسیم بندی بافت فرسوده به سه بخش بافت دارای ارزش شهری و تاریخی، بافتهای بدون ارزش تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی گفت: در کل استان زنجان 745 هکتار بافت فرسوده در استان زنجان وجود دارد.

رفیعی، شهر زنجان را دارای بیشترین بافت فرسوده در سطح استان زنجان عنوان کرد و گفت: در سطح شهر زنجان 511 هکتار بافت فرسوده شهری وجود دارد که برنامه ریزیهای گسترده ای در راستای احیای این بافت صورت گرفته است.

وی با اشاره به تشکیل شورای بافت تاریخی در سازمان میراث فرهنگی کشور ادامه داد: این شورا در مراکز استانها در معاونت عمرانی است.

همچنین در ادامه امیر الهی سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در واکنش به اعلام محدوده بندی 38 برابری بندی در خصوص گنبد سلطانیه، عنوان برخی آمار در خصوص آثار تاریخی استان و به خصوص گنبد سلطانیه را غیر واقعی دانست و گفت: حریم بندی آثار تاریخی توسط گروه های کارشناسی و بر اساس فعالیتهای باستان شناسی دقیق صورت می گیرد.

امیر الهی با بیان اینکه شهر سلطانیه به عنوان پایتخت سیاسی در یک دوره تاریخی خاص بوده است افزود: با توجه به آثار تاریخی موجود در شهر تاریخی سلطانیه تاکنون 589 مورد گمانه زنی 3در4 در شهر سلطانیه در سالهای اخیر زده شده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است با استقرار گروههای حفار و باستاشناس قرار است نسبت به تعین تکلیف زمین ها و محدودهای شهر سلطانیه اقدام کنیم.

وی یادآور شد: در حال حاضر سه اکیپ به صورت همزمان در شهر تاریخی سلطانیه در حال فعالیت های باستان شناسی است.

الهی افزود: اراضی مسجد جمعه به عنوان اولین محدود تعیپن تکلیف شده و به عنوان سایت موزه مورد استفاده قرارخواهد گرفت.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان در ادامه از تعین مشاوره برای تعین آثار تاریخی در بافت فرسوده شهر زنجان و همچنین تعین شیت بازار زنجان خبرداد.

الهی در ادامه با اشاره به فرآیند ثبت آثار تاریخی در کشور گفت: در حال حاضر 560 مورد ثبت آثار تاریخی وجود دارد که بخش عمده مربوط به تپه ها است.