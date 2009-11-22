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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۱۲

تا پایان دی ماه /

معابر عمومی برای جانبازان و معلولان مناسب سازی می شود

معابر عمومی برای جانبازان و معلولان مناسب سازی می شود

دبیر ستاد مناسب سازی شهرداری تهران از مناسب سازی معابر و اماکن عمومی تهران تا پایان دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی گفت: در نامه ای به شهرداران مناطق 22 گانه زمان اجرای دقیق مناسب سازی معابر، فضاهای شهری و عمومی ازجمله بانک ها و بوستان ها تا پایان دی ماه اعلام شده است.

وی افزود: از شهرداران مناطق 22 گانه تهران خواسته شده تا در اجرای این طرح بر امکان سنجی دقیق و مستمر برمکان یابی های محل استقرار تجهیزات شهری از قبیل تلفن، علائم راهنمایی و رانندگی، ایستگاههای اتوبوس و سایر الزامات محیطی در اماکن عمومی شهر، نظارتی کارشناسانه و دقیق داشته باشند.

متقی خاطرنشان کرد: همچنین وسایل بازی نیز که در پارکها و بوستانها وجود دارد و برای استفاده جانبازان و معلولان مناسب نیستند نیز در این برنامه مناسب سازی خواهند شد.

وی افزود: به این منظور مقرر شده است تا در هر منطقه تهران دو پارک قابل توجه برای معلولان و جانبازان از نظر محیط و همچنین وسایل بازی مناسب سازی شوند.

کد مطلب 988022

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