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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۲۷

"عیدیران" نوروز روی آنتن می‌رود

"عیدیران" نوروز روی آنتن می‌رود

ویژه‌برنامه "عیدیران" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد صوفی برای پخش در ایام نوروز آماده می‌شود.

صوفی به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید این برنامه ترکیبی به تازگی شروع شده و متن‌ها را منصور ضابطیان می‌نویسد، این برنامه در تعطیلات نوروزی روی آنتن شبکه یک می‌رود. برنامه از بخش‌های مختلف تشکیل شده و قسمت‌هایی از آن در شهرستان‌ها تصویربرداری می‌شود.

وی ادامه داد: "عیدیران" شباهتی به "نقره" ندارد و متناسب با حال و هوای مردم در نوروز ساخته می‌شود، فعلا قرار نیست در این برنامه از مجری استفاده کنیم. در "عیدیران" به آئین‌ها، رسم‌ها و رفتارهای جامعه ایرانی در نوروز می‌پردازیم. به دلیل گستردگی کار ممکن است چند گروه همزمان تصویربرداری را انجام بدهند.

محمد صوفی تهیه‌کنندگی برنامه زنده "نقره" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 988024

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