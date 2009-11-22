صوفی به خبرنگار مهر گفت: پیش‌تولید این برنامه ترکیبی به تازگی شروع شده و متن‌ها را منصور ضابطیان می‌نویسد، این برنامه در تعطیلات نوروزی روی آنتن شبکه یک می‌رود. برنامه از بخش‌های مختلف تشکیل شده و قسمت‌هایی از آن در شهرستان‌ها تصویربرداری می‌شود.

وی ادامه داد: "عیدیران" شباهتی به "نقره" ندارد و متناسب با حال و هوای مردم در نوروز ساخته می‌شود، فعلا قرار نیست در این برنامه از مجری استفاده کنیم. در "عیدیران" به آئین‌ها، رسم‌ها و رفتارهای جامعه ایرانی در نوروز می‌پردازیم. به دلیل گستردگی کار ممکن است چند گروه همزمان تصویربرداری را انجام بدهند.

محمد صوفی تهیه‌کنندگی برنامه زنده "نقره" را در کارنامه دارد.