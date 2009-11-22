پروژه های ورزشی لرستان 4.5 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند

احمد رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به طرح های در دست اجرا در این استان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از هفت پروژه ورزشی در لرستان در حال ساخت است.

وی با اشاره به وضعیت پروژه های ورزشی در دست اجرا در شهرستان الیگودرز، خاطر نشان کرد: در حال حاضر سالن ورزشی این شهرستان با پیشرفت فیزیکی 40درصد و مجموعه ورزشی این شهرستان در حال ساخت است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه همچنین استخر سرپوشیده شهرستان کوهدشت نیز با اختصاص بیش از 350میلیون تومان در حال ساخت است، ابراز امیدواری کرد که این استخر 22بهمن ماه سال جاری به بهره برداری خواهد برسد.

غلامی با اشاره به پروژه های درحال ساخت در شهرستان خرم آباد، اظهار داشت: در حال حاضر پروژه های سالن سه هزار نفری و دو سالن ورزشی دیگر در این شهرستان در حال احداث است.

وی یادآور شد: سالن ورزشی سه هزار نفری شهرستان خرم آباد تا یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به روند ساخت دهکده المپیک در شهرستان خرم آباد خاطر نشان کرد: متاسفانه این پروژه به دلیل کمبود اعتبار پیشرفت خاصی نداشته است.

غلامی با بیان اینکه متاسفانه برای ساخت دهکده المپیک شهرستان خرم آباد در سال های 86 و 87 اعتباری تخصیص نیافته است، عنوان کرد: در سال جاری اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ساخت استخر شنا در شهرستان نورآباد بیان داشت: برای اولین بار در نورآباد یک استخر شنا ساخته شده که در دهه فجر سال گذشته این پروژه تحویل تربیت بدنی شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه همجنین سالن کشتی شهرستان دورود نیز در دست ساخت است، یادآور شد: اعتبار اختصاص یافته در سال جاری برای ساخت این سالن 300میلیون تومان است.

غلامی با انتقاد از کمبود اعتبار در ساخت پروژه های ورزشی استان لرستان خاطر نشان کرد: معضل اصلی که در ساخت این پروژه ها وجود دارد کمبود اعتبار است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این سازمان در ساخت پروژه های ورزشی بیشتر از میزان اعتبار اختصاص داده شده کار کرده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان خواستار ارائه راهکار جدی دولت، مجلس و سازمان تربیت بدنی برای ساخت طرح های ورزشی در این استان شد.