به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح یکشنبه در نشست شورای اداری استان افزود: لازم است مدیران دستگاههای اجرایی استان پیشنهادات حوزه خود را برای برنامه ریزی سال آینده جهت لحاظ کردن بودجه، در دستور کار قرار دهند.

وی بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی از جمله متولیان مسائل فرهنگی و اجتماعی از هم اکنون در خصوص مسائل فرهنگی، نیازها و ضرورتها با کمک کارشناسان مجرب برنامه ریزی کنند و در کمیته ها و کارگروه ها، مورد بحث و بررسی قرار دهند .

استاندار همچنین به مدیران دستگاه های مربوطه نسبت به تامین سوخت و انرژی مردم در فصل سرما تاکید کرد و افزود: مسئولان به مسئله صرفه جویی در انرژی و سوخت، جلوگیری از هزینه های اضافی با هوشمند کردن تاسیسات حرارتی، برودتی و دوگانه سوز کردن واحدهای تولیدی و صنعتی و نانواییها توجه کنند .

نوذری در ادامه با تاکید بر اختصاص یک روز از هفته از سوی مسئولان به ملاقات عمومی و حضور بین مردم و توجه به خواسته های آنان، افزود: باید در این نشست ها واقعیتها را به مردم بگویید زیرا بیان واقعیتها خیلی از انتظارات و مشکلات را برطرف می کند .

استاندار از معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خواست تا جدول ملاقات عمومی مدیران با مردم را در سطح استانی و شهرستانی کنترل کنند و به عنوان یکی از مولفه های ارزیابی دستگاه و مدیر لحاظ کنند .

نوذری با بیان اینکه، در برخی موارد مشاهده شده است که در حق مردم جفا می شود و کسی که به دنبال حق خود است با دید بسته مدیریتی روبرو است از مسئولان خواست با دیدی باز، رویی گشاده و بدون اغماض به خواسته های به حق مردم بنگرند و راهگشای کار و گره گشای مشکلات آنان باشند .