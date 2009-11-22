به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضازاده پس از کسب عنوان هشتمی سجاد بهروزی در مسابقات جهانی که در گویانگ کره جنوبی برگزار می شود، گفت: بهروزی جوان ترین وزنه بردار شرکت کننده در این دسته مسابقات جهانی بود که با تجربه نسبتا خوب به مصاف بزرگان دنیا می رفت. وزنه های حرکت اول او را با توجه به شرایط آمادگی و رکوردهایی که در تمرینات بر جای گذاشته بود انتخاب کردیم اما سجاد بعد از اینکه دومین حرکت یکضرب خود را نتوانست با موفقیت پشت سر بگذارد از نظر روحی بهم ریخت و دیگر نتوانست ذهنش را متمرکز کند.

وی ادامه داد: حضور حریفان قدرتمندی از چین و اندونزی که عناوین قهرمانی المپیک را در اختیار داشتند نیز باعث شد تا وزنه برداران کشورمان، خود را دست کم گرفته و جنگندگی لازم را از دست بدهد. بهروزی در تمرینات وزنه های به مراتب سنگین تری را مهار کرده بود و یقین بدانید که توانایی کسب مدال را داشت.

رضازاده در خصوص سطح مسابقات اظهار داشت: حضور حدود 300 وزنه بردار از 60 کشور جهان نشان دهنده سطح بالای مسابقات است و نگاهی به فهرست وزنه برداران نشان می دهد که قهرمانان بزرگ جهان و المپیک در این پیکارها حضور دارند. کیفیت میزبانی مسابقات نیز بسیار بالاست و همه شرایط مهیا شده تا مسابقاتی سنگین و حساس را شاهد باشیم.

مدیر تیم های ملی وزنه برداری کشورمان در خصوص وضعیت آمادگی ابراهیمی و علی حسینی گفت: اصغر ابراهیمی در دسته 94 کیلوگرم با قرعه بسیار سختی رو به روست و می توان از هم اکنون دیدار این دسته را سنگین ترین رقابت این پیکارها معرفی کرد. در این دسته حریفان بسیار قدرتمندی حضور دارند که به هیچ عنوان نمی توان از قبل نتیجه مسابقات را پیش بینی کرد. سعید علی حسینی نیز تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته و به شرایط ایده آل دست یافته است. او جزو مدعیان اصلی برای کسب مدال طلا در دسته فوق سنگین است که امیدواریم بتواند به این مهم دست یابد.

سجاد بهروزی در مسابقات جهانی وزنه برداری روز شنبه در بین 11 وزنه بردار به عنوان هشتم این مسابقات که در شهر گویانگ کره جنوبی برگزار می شود، دست یافت.