درخواست دولت برای مدیریت مترو قانونی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی افزود: بر اساس به ماده 3 قانون ساماندهی ریلی و ماده 9 قانون توسعه مدیریت حمل و نقل شهری و مدیریت سوخت، احداث و اداره مترو و مدیریت مسافر و حمل بار به شهرداری واگذار شده است.

وی همچنین با اشاره به مواد 126 قانون برنامه سوم و 137 قانون برنامه چهارم، دولت را مکلف به واگذاری مدیریت شهری به شهرداری‌ها خواند و افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز حاکی از آن است که باید اختیارات دولت به بخش خصوصی واگذار شود چرا که سیاست‌های کلی نظام باعث کاهش تصدی دولت پیش می‌رود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر به دلیل مشکلات حمل و نقل و ترافیک بخواهیم اختیارات دولت را افزایش دهیم باید همه این قوانین اصلاح شود و این امر میسر نخواهد بود مگر با ارائه لایحه اصلاحی به مجلس که کلیه قوانین فوق را اصلاح کند.

مقیمی با بیان اینکه توسعه مترو تهران و دیگر شهرهای بزرگ براساس قوانین برنامه پیش رفته‌است، ادامه داد: مشکل کنونی مترو تهران بی‌پولی است که 50 درصد اعتبارات آن را باید شهرداری متقبل می شده و 50 درصد مابقی از سوی دولت پرداخت شود.

وی ادامه داد: وجوه پرداختی از سوی شهرداری تامین شده ولی دولت هنوز سهم خود را پرداخت نکرده است. به همین دلیل طرحی دو فوریتی به عنوان استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی برای شهرداری‌ها در دست مجلس است.

مقیمی در ادامه اظهار کرد: کار ما در مجلس تصویب قانون و نظارت بر اجرا است و اگر این قوانین تا کنون اجرا نشده است دولت باید پاسخگو باشد.