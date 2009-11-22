نورا موسوی‌نیا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: در حال ترجمه نمایشنامه‌های "کابویی‌ها"، "آهنگ سگ دیوانه" و "کله آدم‌کش" از سام شپارد هستم که این نمایشنامه‌های کوتاه به سفارش نشر نیلا ترجمه می‌شود و احتمال دارد این سه نمایشنامه در قالب یک کتاب با نام یکی از آنها منتشر شود.

وی ادامه داد: از همین نمایشنامه‌نویس سه کار دیگر با نامهای "باشگاه چهار - H"، "باغ سنگی" و "شیکاگو" را نیز برای نشر نیلا ترجمه کرده ام که زیر چاپ است. همچنین دو نمایشنامه از دانکن مک لین با نامهای "ترجیح می‌دهم کور بشم" و "چیزی اطمینان‌بخش" نیز با همین ناشر کار کرده ام که آنها نیز مراحل فنی چاپ را پشت سر می گذارد.

این مترجم و پژوهشگر در پایان گفت: نگارش کتابی به نام "اسطوره و رمان مدرن" را در دو فصل به پایان رسانده‌ام و فقط نوشتن پیشگفتار آن باقی مانده است. این کتاب یک جمع‌بندی از مقالاتم با موضوع ادبیات از دیدگاه اسطوره است که در فصلهای اسطوره در ادبیات لاتین و اسطوره و رمان مدرن تدوین شده است.