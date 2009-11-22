محبوبیت اوباما به زیر 50 درصد رسید/ ضعف سیاست داخلی و خارجی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه آمریکایی کانزاس سیتی استار، نظرسنجی موسسه گالوپ نشان می دهد که تنها 49 درصد از آمریکایی ها موافق عملکرد اوباما در مقام ریاست جمهموری این کشور هستند.

نظرسنجی ها در اوایل سال 2009 از حمایت 70 درصدی مردم آمریکا از اوباما خبر داده بود اما آخرین نظرسنجی ها حاکی از کاهش محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا دارد.

کاهش محبوبیت اوباما به دلیل مناظرات مستمر وی درباره طرح خدمات درمانی و وضعیت ضعیف اقتصاد آمریکا و بیکاری میلیون ها نفر در این کشور است.

دولت جدید آمریکا تغییراتی را در زمینه انرژی و تغییرات آب و هوایی اعمال کرده، اما هنوز بخش اعظم وعده های اوباما برای ایجاد تغییر در سیستم اجرایی این کشور عملی نشده است.

در عین حال شکست سیاستهای اوباما انتقاد مخالفان دولت از جمله جمهوریخواهان را برانگیخته است. بخشی از این انتقادها نیز به سیاستهای اوباما در عرصه خارجی مربوط می شود.