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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۳

انسان‌شناختی فرهنگ و هنر عامه بررسی می‌شود

گروه انسان شناسی هنر فرهنگستان هنر ، میزگردی را با عنوان «بررسی انسان‌شناختی فرهنگ و هنر عامه» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این میزگرد با حضور علی بلوکباشی، ناصر فکوهی و مرتضی فرهادی برگزار می‌شود و به «بررسی انسان شناختی فرهنگ و هنر عامه» می‌پردازد.

در این میزگرد کتاب «در فرهنگ خود زیستن» نوشته علی بلوکباشی معرفی خواهد شد. این کتاب حاصل اندیشه و نگرش نگارنده‌ آن و نتیجه پاره‌ای از یافته‌های او در پژوهش‌های میدانی در میان مردم کوچه و بازار و تحقیقات اسنادی در متون تاریخی، جغرافیایی، ادبی و اجتماعی در زمینه فرهنگ ایران ، در چهار دهه گذشته است.

میزگرد « بررسی انسان شناختی فرهنگ و هنر عامه»، چهارشنبه، چهارم آذر ماه، از ساعت 16 تا 18 برگزار خواهد شد .

علاقه‌مندان جهت شرکت در این نشست، می‌توانند به نشانی خیابان ولی عصر، تقاطع طالقانی، شماره 1552 مراجعه کنند. 

کد مطلب 988040

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