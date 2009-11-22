به گزارش خبرگزاری مهر، این میزگرد با حضور علی بلوکباشی، ناصر فکوهی و مرتضی فرهادی برگزار می‌شود و به «بررسی انسان شناختی فرهنگ و هنر عامه» می‌پردازد.

در این میزگرد کتاب «در فرهنگ خود زیستن» نوشته علی بلوکباشی معرفی خواهد شد. این کتاب حاصل اندیشه و نگرش نگارنده‌ آن و نتیجه پاره‌ای از یافته‌های او در پژوهش‌های میدانی در میان مردم کوچه و بازار و تحقیقات اسنادی در متون تاریخی، جغرافیایی، ادبی و اجتماعی در زمینه فرهنگ ایران ، در چهار دهه گذشته است.

میزگرد « بررسی انسان شناختی فرهنگ و هنر عامه»، چهارشنبه، چهارم آذر ماه، از ساعت 16 تا 18 برگزار خواهد شد .

علاقه‌مندان جهت شرکت در این نشست، می‌توانند به نشانی خیابان ولی عصر، تقاطع طالقانی، شماره 1552 مراجعه کنند.

