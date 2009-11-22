بسیجیان سرنوشت جنگ را تغییر دادند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت صبح یکشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج استان گیلان به مناسبت هفته بسیج به حضور قشرهای مختلف مردم در بسیج اشاره کرد و گفت: بسیج نماد حضور یکپارچه مردم ایران در تمام صحنه هاست.

وی، افزود: حاکمیت بیشتر تفکر بسیجی در جامعه بسیار راهگشاست که برای محقق شدن این امر باید برنامه ریزی شود.

آیت الله قربانی تصریح کرد: بسیج بر حسب وظیفه گوش به فرمان ولی فقیه زمان در دفاع از کشور تردید نکرده و بر حسب تکلیف الهی تفنگ در دست می گیرد و با دشمن به نبرد نیز خواهد پرداخت.

وی در ادامه به فلسفه تاسیس بسیج از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخت و با تجلیل از درایت آن رهبر فقید عظیم الشان در تشکیل سازمان بسیج یاد آور شد: تشکیلات بسیج و سپاه امروز خار چشم دشمنان هستند و استکبار جهانی می ‌کوشد با هجمه ‌های سنگین این بدنه فعال نظام را ناکارآمد جلوه دهد و در این مسیر نیز میلیاردها دلار سرمایه‌ گذاری و هیاهوی تبلیغاتی به راه انداخته است.

نماینده ولی فقیه ادامه داد: بسیج به عنوان میراث ماند گار حضرت امام خمینی (ره) مورد تکریم و تائید دلسوزان نظام و آحاد جامعه است چرا که مردم خود را متعلق به این نهاد اصیل انقلابی می ‌دانند.

در ادامه این نشست فرمانده سپاه قدس گیلان با تبریک پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی (ره)، گفت: بسیج بدون توقع و با الهام از گفتار و کردار ولی امر مسلمین، گوش به فرمان فرمانده کل قواست و ذره ای در دفاع از نظام و حریم ولایت درنگ نخواهد کرد.

سردار هامون محمدی افزود: امروزه تهدیدات نرم علیه کشور جدی تر شده و نهاد بسیج باید با تقویت تخصص و مهارتها، خود برای مقابله با این تهدیدات آماده کند چرا که ماموریت مقابله با تهدیدات نرم توان، تلاش و تخصص زیادی را می طلبد.

وی در ادامه خواستار تقویت فعالیتهای فرهنگی بسیج برای مقابله با تهدیدات نرم شد و یاد آورشد: تاثیر کارهای فرهنگی بسیج به خود جامعه بازمی گردد.