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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

80 درصد از فیلمبرداری "بیداری رویاها" به پایان رسید

80 درصد از فیلمبرداری "بیداری رویاها" به پایان رسید

80 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی "بیداری رویاها" به کارگردانی محمدعلی آهنگر و تهیه‌کنندگی علی آشتیانی‌پور به پایان رسید.

آشتیانی‌پور به خبرنگار مهر گفت: 80 درصد از فیلمبرداری "بیداری رویاها" به پایان است و فیلمبرداری در فرودگاه مهرآباد ادامه دارد. امروز امیرحسین آرمان، سارا خوئینی‌ها، اسماعیل خلج و حبیب دهقان‌نسب مقابل دوربین می‌روند و فیلمبرداری فردا در لوکیشن‌های داخل شهر ادامه می‌یابد.

"بیداری رویاها" روایتگر فضایی متاثر از روابط اجتماعی ناشی از جنگ است. محمدرضا گوهری فیلمنامه را بر اساس ایده آهنگر نوشته است. بخشی از فیلم در تهران و بخش کوتاهی از آن در بیابان‌های اطراف دریاچه قم فیلمبرداری و همزمان تدوین می‌شود.

حمید فرخ‌نژاد، هنگامه قاضیانی و حمیدرضا آذرنگ بازیگران این فیلم هستند و دیگر عوامل تولید آن عبارتند از مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه و لباس: عباس بلوندی و طراح گریم: کورش علیزاده.

کد مطلب 988044

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