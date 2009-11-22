اتفاقات امروز نمایشگاه از زبان اکبرپور / نیروهای ساتا رفتند

کاظم اکبرپور در گفتگو با مهر در تشریح اتفاقات رخ داده در نمایشگاه بین المللی تهران در روز جاری ، گفت: کار در نمایشگاه هم اکنون روال عادی خود را دارد و حتی یک نفر هم از نیروهای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) در حال حاضر در نمایشگاه حضور ندارند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: درگیری میان من و مدیرعامل منتخب ساتا برای نمایشگاه بین المللی به وجود نیامده است و هم اکنون نیز، "قلی زاده" به همراه تمامی نیروهای ساتا، نمایشگاه را ترک کرده اند و همه چیز عادی است.

وی تصریح کرد: براساس حکم وزیر بازرگانی، من از امروز باید در نمایشگاه حاضر می شدم، اما همزمان با ورود من چند نفر از نیروهای ساتا خواستار توضیح اینجانب در مورد وضعیت این واگذاری می شود، درحالی که رییس جمهور، مصوبه ابطال واگذاری را صادر کرده است.

به گفته اکبرپور، این امر باعث تجمع 20 دقیقه ای نیروهای ساتا روبروی دفتر کار من شد، صحبت کوتاهی صورت گرفت و تمامی نمایندگان ساتا، نمایشگاه را ترک کرده اند.

وی تاکید کرد: مدیرعامل منتخب ساتا نیز به همراه دیگر نیروها نمایشگاه را ترک کرده اند و هم اکنون یک نفر نیز از آنها در محوطه نمایشگاه، حضور ندارد.

در همین حال، علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی نیر در گفتگو با مهر گفت: از نظر وزارت بازرگانی، محدودیتی برای تردد بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی وجود ندارد و تردد به راحتی صورت می گیرد.

سخنگوی وزارت بازرگانی افزود: در این راستا اگر محدودیتی از بابت تردد بازدیدکنندگان وجود داشته باشد، به طور قطع از جانب وزارت بازرگانی نیست.

وی تصریح کرد: مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در محل نمایشگاه مستقر شده است.

امروز صبح نیروهای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) مقابل درب جنوبی نمایشگاه بین‌المللی مستقر شده و اجازه ورود به بازدیدکنندگان از نمایشگاه تله کام را نمی‌دادند.

هم اکنون دربهای نمایشگاه بین المللی تهران که کمتر از یک ساعت به روی مردم بسته شده بود، باز شده است.