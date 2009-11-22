تدوین اسناد ملی توسعه فناوری/ شرایط اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری

برگزاری نشست با دانشمندان برای تدوین اسناد ملی توسعه فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری نشست هم اندیشی هزار دانشمند از دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری کشور را بازنگری و تدوین اسناد ملی توسعه فناوریهای راهبردی اعلام کرد و گفت: از حدود 20 ماه گذشته ستادهای مربوط به 7 فناوری راهبردی کشور تشکیل شده و این ستادها اقدام به تدوین اسنادی کرده اند که هم اکنون با برگزاری نشستی با حضور یک هزار تن از دانشمندان، سند نهایی تدوین می شود.

وی اظهار داشت: پیش نویس اسناد قبلی در معرض اظهار نظر دانشمندان قرار می گیرد و پس از اعمال نظرات آنها، اسناد مربوطه برای تصویب و اجرا به مراجع قانونی ارائه می شود.

تدوین آئین نامه و دستورالعمل اجرایی اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به موضوع اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری گفت: دستورالعمل اجرایی اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری با حضور وزرای علوم و بهداشت تهیه شده و به زودی پس از ارائه لیست دانشجویان دکتری وزارتخانه های علوم و بهداشت به معاونت علمی و فناوری اختصاص اعتبار صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: در کل 25 هزار دانشجوی دکتری در وزارت علوم و بهداشت وجود دارند که در صورت حائز شرایط بودن می توانند از پژوهانه بهره مند شوند. این اعتبار طی دو سال در سه مرحله پس از تهیه پروپزال، پس از پیشرفت نیمی از طرح و در پایان طرح تحقیقاتی به میزان 5 میلیون تومان به هر دانشجو تعلق می گیرد.

شرایط اختصاص پژوهانه به دانشجویان دکتری

سلطانخواه درباره شرایط اختصاص پژوهانه به دانشجویان گفت: پژوهانه به دانشجویانی اعطا می شود که امتحان جامع را گذرانده و عنوان رساله آنها نیز مشخص شده باشد. همچنین در دانشگاههای علوم پزشکی به دانشجویان حائز شرایطی که دروه تخصص را می گذرانند و دانشجویان رشته های پیراپزشکی تعلق می گیرد.

میزان اجرایی شدن قانون یک درصد

وی با اشاره به نحوه اجرایی شدن قانون یک درصد مبنی بر اختصاص یک درصد درآمد شرکتها و بانکهای دولتی به پژوهش اظهار داشت: تا پایان شهریورماه امسال دو هزار و 186 اولویت پژوهشی منجر به عقد تفاهم نامه و قرارداد به مبلغ 500 میلیارد تومان شد.