۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

افراط و تفریط در دین باعث درک نادرست سایر مذاهب از اسلام است

مشهد - خبرگزاری مهر: مدرس حوزه علمیه قم گفت: برخی افراط و تفریط های نادرست در مجالس مذهبی منجر شده است که افراد دیگر مذاهب به درک نادرستی از ماهیت دین اسلام برسند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حبیب الله فرحزاد مدرس حوزه علمیه قم ظهر یکشنبه در سلسله نشستهای خانواده قرآنی با تاکید بر اینکه خانواده قرآنی باید الگوی تمام افراد جامعه باشند، افزود: افراد نباید تنها به خواندن آیات قرآنی اکتفا کنند بلکه باید آن آموزه ها را در متن زندگی خود وارد سازند.

وی با بیان اینکه دین اسلام در میان مذاهب دیگر به میانه روی و اعتدال معروف است، تصریح کرد: متاسفانه برخی افراط و تفریط های نادرست در مجالس مذهبی منجر شده است که افراد دیگر مذاهب به درک نادرستی از ماهیت دین اسلام برسند.

در ادامه این مراسم مسعود مولودیان مشاور مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان بزرگ با بیان اینکه آرامش روانی در خانواده یکی از ارکان خوشبختی افراد است، گفت: اساس ناآرامیها در خانواده بیشتر مربوط به عوامل استرس زایی است که از آنها به فشارهای روانی و اضطراب تعبیر می شود.

وی عوامل استرس زا را به دو دسته حاد و مزمن تقسیم بندی کرد و گفت: استرس مزمن آن دسته از استرسهایی هستند که شدت آنها از استرس های حاد کمتر است ولی به طور مداوم با افراد سر و کار دارند.

مشاور مرکز مشاوره حوزه علمیه خراسان بزرگ تاکید کرد: صبر در برابر فشارهای روانی و ذکر خدا در این شرایط مهمترین عامل دفاعی در برابر استرس و عوامل تنش زاست.

وی خاطرنشان کرد: یکی از فرآیندهایی که از عوامل استرس زا برای افراد به وجود می آید سلب اعتماد از افراد است زیرا شالوده زندگی موفق در اعتماد طرفین به یکدیگر بنیان نهاده شده است.

