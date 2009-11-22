ناکامی های اوباما در دیدار از شرق آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری میدل ایست در تحلیلی نوشت، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در حالی به کاخ سفید بازگشت که در این سفر به هیچ دستاورد سیاسی خاصی دست پیدا نکرد.

اوباما در این سفر همچنین به دنبال بهبود وجهه آمریکا در شرق آسیا بود، امری که با توجه به بازخوردهای مترتب بر سفر وی تغییری پیدار نکرد.

تحلیلگران سیاسی به ویژه در آمریکا، انتقادات سختی را از دیدار وی از قدرت های شرق آسیا داشته اند. این انتقادات بیشتر از دیدارهای وی از چین و ژاپن متمرکز بوده است.

بر این اساس، اوباما در مذاکره با چین فاقد قدرت چانه زنی لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود است.

تحلیلگران معتقدند اوباما در این سفر دوره ای به دستاوردهای مورد نظر کاخ سفید در زمینه های تجاری، اقتصاد و حقوق بشری دست نیافت، چه آنکه دیگر از آن استقبال عمومی مردم در هنگام سفرهای نخست اوباما نیز خبری نبود.

"ویلیام گالستون" از تحلیلگران برجسته مرکز تحقیقاتی "بروکینگز" در واشنگتن در این باره اظهار داشت: اکثر کارشناسان بر این مسئله که اوباما در سفر دوره ای خود به شرق آسیا دارای برنامه ای مدون نبود، متفق القول هستند.

وی افزود: اوباما در حالی به این سفر رفت که علاوه بر چالش های اقتصادی، مخالفت شدید جمهوریخواهان با طرح تامین اجتماعی و ارسال نیروی بیشتر به افغانستان را در واشنگتن رها کرد.

بنابراین گزارش، سایه سنگین چالش های داخلی بر دولت اوباما و تداوم جنگ در افغانستان و عراق، فرصت اعمال ایده های واشنگتن در صحنه بین المللی را از بین برده است.