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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

با حضور بهمنی و کاکایی/

اختتامیه هفتمین جشنواره شعر دانشگاهی الغدیر برگزار می‌شود

مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره شعر دانشگاهی الغدیر 11 آذرماه در فاصله بین اعیاد قربان و غدیر در خمینی‌شهر اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،مهلت ارسال آثار به این دوره از جشنواره 23 آبان پایان یافت و اکنون مرحله اول داوری انجام شده است. سعید بیابانکی، محمدعلی بهمنی و عباس کی‌قبادی، هیأت داوران هفتمین جشنواره شعر دانشگاهی الغدیر را تشکیل می‌دهند.
همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمد موسوی دبیر و محمد خادم دبیر اجرایی این جشنواره را بر عهده دارند.

در مراسم اختتامیه این دوره از جشنواره که در دو نوبت صبح و بعدازظهر در سالن شهید آوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر  برگزار می‌شود، از 10 شاعر برگزیده با اهدای جوایز، تقدیر خواهد شد.

محمدعلی بهمنی، محمدعلی مجاهدی، عبدالجبار کاکایی، سعید بیابانکی، حمیدرضا برقعی و مهدی رحیمی از مهمانان ویژه مراسم اختتامیه هستند و سهیل محمودی مجری این مراسم خواهد بود.

کد مطلب 988059

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