جشن تولد متولدین آبان برگزار شد / ارائه کیک تولد احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم جشن تولد که با حضور برخی از هموطنان نیکوکار، مددکار و خانواده های تحت حمایت بنیاد خیریه نبی اکرم (ص) در تالار باختر برگزار شد، علاوه بر نمایش کیک تولد نمادین رئیس جمهوری، کیک های تولد افراد متولد آبان نیز تهیه شده بود.

محمدابراهیم پیشگر مدیرعامل بنیاد خیریه نبی اکرم (ص) با تقدیر از همکاری اتحادیه قنادان تهران که این بنیاد را در تهیه کیک های تولد یاری کرده بود، اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین مراسمی، ایجاد شور و نشاط در جامعه و ترویج سنت های دین مبین اسلام است.

به گفته وی، برگزاری این مراسم جشن برای کسانی بود که تاریخ تولد آنان یکی از روزهای آبان بوده است.

پیشگر با اشاره به همکاری مدیریت تالار باختر در برگزاری این مراسم که بدون دریافت هیچ هزینه ای انجام شد، افزود: قرار است نمونه ای از کیک تهیه شده برای تولد دکتر احمدی نژاد که در این مراسم بریده شد به همراه هدیه ای نفیس و دسته گل به دفتر رئیس جمهوری ارسال شود.

همچنین علی بهره مند نایب رئیس اتحادیه قنادان تهران که در این مراسم جشن تولد حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: اتحادیه قنادان تهران برای این جشن تعداد 28 کیک حدود 3 کیلویی را با همکاری تعدادی از قنادی ها تهیه کرد.

وی با اشاره به استقبال اتحادیه قنادان تهران از پیشنهاد بنیاد خیریه نبی اکرم (ص) برای برگزاری جشن تولد هموطنان نیکوکار و خانواده های تحت حمایت این بنیاد افزود: این اتحادیه سال گذشته نیز در اولین مراسم "تولد شیرین" به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با تهیه حدود 50 کیک با بنیاد خیریه نبی اکرم (ص) همکاری داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با استقبال پرشور حاضرین همراه شده بود. به طوری که مدعوین این مراسم از برگزاری چنین جشنی که در نوع خود کم نظیر بود، اظهاررضایت نمودند.

این مراسم جشن تولد، با برنامه های طنز و مدیحه سرایی و بریدن کیک های تولد به پایان رسید.