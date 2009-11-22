دو هزار میلیارد ریال برای طرح توریستی کیا کلایه سرمایه گذاری می شود

یعقوب کنعانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مجموعه که در دنیا یک سایت اکوتوریستی و کوهپایه ای بسیار پر جاذبه در لنگرود ساخته خواهد شد، یک مجموعه اقامتی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی است.

وی ادامه داد: این طرح که در منطقه ای به مساحت 300 هکتار و در زیربنای 145 هکتار ایجاد می شود دارای امکاناتی چون شهربازی، مجتمع اقامتی، دهکده تفریحی و توریستی، باغ پرندگان، تله کابین، مجموعه آموزشی، پارک سلامت و بیمارستان فوق تخصصی خواهد بود.

کنعانی خاطرنشان کرد: زمان اجرای این پروژه چهار سال و میزان سرمایه گذاریها آن بیش از دو هزار و 200 میلیارد ریال است که با ایجاد این پروژه به طور مستقیم برای 850 نفر شغل ایجاد می شود.

مدیرعامل شرکت گردشگری و جهانگردی ستاره درخشان درفک و مجری طرح مجموعه تفریحی توریستی کیاکلایه لیلاکوه لنگرود دو عامل مهم جایگاه صنعت گردشگری در رونق اقتصادی و جایگاه ویژه کشور ایران به لحاظ موقعیت گردشگری در دنیا را به عنوان عوامل اساسی آغاز اجرای این پروژه برشمرد و یاد آورشد: به زودی دو مجموعه گردشگری دیگر در منطقه درفک شهرستان رودبار و شهرستان نور استان مازندران به ترتیب کلنگ زنی و به بهره برداری خواهد رسید.