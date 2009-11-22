ریزش فاضلاب به تالاب انزلی بزرگترین رنج مردم و مسئولان گیلان است

روح الله قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر لزوم ساماندهی تصفیه فاضلاب در استان تاکید کرد و افزود: با بهره مندی از تسهیلات یک هزار و 400 میلیارد ریالی بانک جهانی بطور جدی مشکل فاضلاب شهرهای رشت و انزلی رفع خواهد.

وی با تائید اینکه اجرای این پروژهها برای مردم ایجاد مشکل کرده است، اظهارداشت: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، شهردار و مسئولان باید بر نحوه اجرای پروژهها نظارت بیشتری داشته باشند.

قهرمانی با تأکید مجدد بر این نکته که هزینه یک هزار و 400 میلیارد ریالی پروژههای آب و فاضلاب در استان گیلان یک امتیاز ویژه برای این استان است از مردم تقاضای صبر و شکیبایی بیشتری کرد تا برکات این حرکت بزرگ به مردم شریف شهرهای رشت و بندرانزلی برسد.

وی در ادامه از بهره برداری 23 طرح صنعتی و معدنی در زمینه تولید شمش، فولاد سبک آلیاژی، کاغذ نتراپک و بسته بندی انواع آبمیوه، آرد گندم، آسفالت گرم، میلگرد آهنی، بطری پت و تن ماهی در شهرستانهای مختلف استان تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: این طرحها با مجموع 35 هزار و 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری با ایجاد اشتغال برای سه هزار و 491 نفر تا پایان سال به بهره برداری می رسد که با افتتاح این طرحها شاهد تحول در بخش صنعت و ایجاد اشتغال در استان خواهیم بود.

استاندار گیلان با اعلام اینکه توجه به مقوله صنعت به عنوان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، بیان داشت: دولت در سالهای اخیر به منظور توسعه صنعت در استانهای مختلف کشور اعتبارات زیادی را به بخش صنعت اختصاص داده و با اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی شرایط را برای حضور آنان مهیا کرده است.

وی اظهار داشت: با توجه به رویکرد سند چشم انداز کشور و ضرورت توسعه همه جانبه، دستیابی به افقهای این سند با مد نظر قرار دادن صنایع پویا و توانمند امکان پذیر خواهد بود.

قهرمانی همچنین پیشینه صنعت در استان را طولانی دانست و خاطر نشان کرد: ذخایر معدنی استان بعنوان امکانی بالقوه نقش مهم و تأثیر گذاری در توسعه و گسترش صنایع دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به همدلی و همکاری مسئولان و نمایند گان مردم در مجلس، توسعه صنعت در استان شتاب قابل قبولی دارد و این امر نوید آینده ای درخشان را در بخش صنعت استان می دهد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اینکه توسعه صنعت نقشی کلیدی و اساسی در رشد اقتصادی استان دارد، اظهار داشت: با توجه به مزیتهای نسبی و طبیعی استان، زیر ساختهای مورد نیاز برای ایجاد صنایع و ترغیب سرمایه گذاران فراهم شده است.

وی با بیان اینکه توسعه صنعت موجب ایجاد اشتغال پایدار می شود، افزود: سرمایه گذاری بیش 15 هزار میلیارد ریال در مدت چهارسال در بخش صنعت و معدن بیانگر جایگاه و توجه سرمایه گذاران در این حوزه است.

قهرمانی همچنین اظهار داشت: با توسعه زیرساختهای ارتباطی در استان حضور سرمایه گذاران و ایجاد صنایع بزرگ بیشتر شده است.

وی در ادامه با اشاره به وجود فرودگاه بین المللی، احداث آزاد راه، راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا و بندرانزلی و منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی، گفت: توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به عنوان کانون پروازی منطقه یکی از اهداف استان است.

استاندار گیلان افزود: آزاد راه قزوین - رشت نیز بعنوان یکی از مهمترین قطعه از شبکه آزاد راهی کشور نقش بسزایی در خصوص ارتباط استانهای همجوار با پایتخت کشور دارد.

وی همچنین اظهار داشت: با بهره برداری آزاد راه قزوین - رشت در آینده بسیار نزدیک پیوند اقتصادی استان با کشورهای حاشیه خزر گسترش می یابد زیرا این مسیر بعنوان بخش کریدور بین المللی شمال - جنوب موجب افزایش ارتباطات تجاری، اقتصادی و صنعتی خواهد شد.

قهرمانی گفت: راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا باتوجه به ظرفیت آن نسبت به راه آهن مازندران با ظرفیت جابجایی 10 میلیون تن کالا در سال تأثیر بسزایی در توسعه فعالیت اقتصادی و بازرگانی استان دارد و در بخش بندری نیز با توسعه بندر انزلی از 11 به 19 اسکله و احداث موج شکنی بسیار بزرگ شاهد تحولات چشمگیری خواهیم بود.

استاندار گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت بهره گیری از استعداد ها و موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد گیلان، یاد آورشد: موقعیت منحصربفرد گیلان و داشتن مرز آبی و خاکی با چهار کشور خارجی و همچنین 450 کیلومتر مرز ساحلی برقابلیتهای استان در زمینه صنعتی و بازرگانی افزوده است.