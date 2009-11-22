صهیونیست ها 132 فلسطینی را بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز 132 نفر از شهروندان فلسطینی ساکن کرانه باختری را در اراضی اشغالی 1948 بازداشت کردند.

صهیونیست ها این افراد را به بهانه ورود بدون مجوز به مناطق اشغالی 1948 بازداشت کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین 6 تن از شهروندان ساکن اراضی اشغالی 1948 را به بهانه وارد کردن بدون اجازه ساکنان کرانه باختری به فلسطین اشغالی بازداشت کردند.

جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی همچنین شب گذشته چندین مناطق مختلف نوارغزه را هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن دستکم 9 فلسطینی زخمی شدند.

خاطرنشان می شود بیش از 11 هزار فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی به سر می برند.

