سانحه دریایی در مسیر خارک - گناوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، این اقدام در پی وقوع سانحه اتوبوس دریایی در مسیر خارک به بندر گناوه که منجر به فوت یک نفر و مفقود شدن دو نفر دیگر از هموطنان گردید، انجام شد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی دلیل این اقدام را برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه اعلام کرد وگفت: این شناور ها تنها زمانی دوباره اجازه فعالیت خواهند داشت که ایمنی خود را به استانداردهای روز دنیا برسانند.

ایزدیان با اشاره به اینکه اتوبوس‌های دریایی فعال در این مسیرقبل از وقوع حادثه نیز از نظر سازمان بنادر و دریانوردی دارای شرایط لازم برای دریانوردی ایمن نبوده‌اند تصریح کرد: متأسفانه این شناورها با فشار شدید مقامات محلی همچنان به کار خود ادامه داده تا این‌که در نهایت این حادثه تلخ به‌وقوع پیوست.

وی افزود: در حال حاضر تنها شناورهای عاج، صدف و سینا با تأیید سازمان بنادر و دریانوردی در مسیر بین بندر گناوه و خارک مشغول جابجایی مسافران می باشند.

ایزدیان با بیان اینکه ایمنی مردم بالاترین اهمیت را برای سازمان بنادر و دریانوردی دارد اعلام کرد:این سازمان در نظردارد تا با پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به متقاضیان خرید و یا ساخت شناورهای مسافری، برای نوسازی ناوگان مسافربری، بخصوص در مسیر بندر عباس- قشم و گناوه- خارک در آینده نزدیک اقدام کند.