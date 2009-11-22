آیین نامه پدافند غیر عامل برای تهدیدات الکترومغناطیس تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اعظمی رئیس مرکز پدافند غیر عامل درباره اهمیت آیین نامه گفت: با توجه به رشد سریع فناوری های نوین و استفاده دشمن از بمب های الکترومغناطیس (EMP) در جهت رسیدن به اهداف خود، مرکز ما در یک دوره 10 ماهه اقدام به تهیه یک دستورالعمل حفاظتی برای مقابله با این گونه تهدیدات کرده است.

وی ادامه داد : اهمیت این کار زمانی آشکار می شود که بدانیم انفجار یک بمب مغناطیسی صدمات زیادی را به سیستم های الکترونیکی وارد می کند به عنوان مثال، شبکه مخابراتی و زیر ساخت های کشور و... را دچار مشکل خواهد کرد. در حالی که با فراهم آوردن امکاناتی می توان در مواقع رخدادهای احتمالی، مشکلات خدمت رسانی به مردم را به حداقل رساند.

رئیس مرکز پدافند غیر عامل با بیان اینکه این امکانات شامل اقدامات قبل از وقوع بحران در حین آن و پس از آن می شود گفت : برای تهیه این دستورالعمل ابتدا تهدیدهای احتمالی در حوزه الکترومغناطیسی بررسی شده است و سپس راه های جلوگیری از تخریب ها به عنوان راهکار برون رفت از بحران ارائه شده است.

به گفته وی این آیین نامه برای مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور از جمله وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت راه و ترابری، سازمان صدا و سیما و بانک ها و ... تهیه شده است.

مرکز پدافند غیر عامل در سال 1386 به عنوان عامل اجرایی سازمان پدافند غیر عامل کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف مقابله با حمله های سایبری راه اهندازی شد و در طول این زمان 40 پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی و 15 پروژه امنیتی منجر به محصول را هدایت کرده است.

اعظمی می گوید مرکز پدافند آماده است تا با هر ارگان یا شرکتی که می تواند کشور را در راه تامین و توسعه امنیت در حوزه ICT یاری دهد همکاری کند.