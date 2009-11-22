"شبستان اندیشه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب تبلیغ دین شبستان اندیشه تلاشی است برای اینکه مجموعه بحثها و مقالات مختلف در موضوعات و مباحث خاص مطرح و جهت ارتقای آگاهی روحانیون و مبلغان مؤثر واقع شود .

مباحث این نشریه در موضوعاتی چون دانش‌افزایی مبلغان، شیوه‌ها و فناوری تبلیغ‌دینی، اطلاعات و اخبار مبلغان و تبلیغهای تأثیرگذار است.

مسئله غدیر از دیدگاه امام خمینی (ره)، سفر حج یک نعمت و فرصت بزرگ الهی، تاریخ تبلیغ دینی، حکمتها و آموزه‌ها، نقش "الغدیر" در وحدت اسلامی، پیشوای دانش و خرد، سفر به خویشتن و راهی به سوی گفتگوی مذاهب از جمله مطالب طرح شده در این شماره از نشریه "شبستان اندیشه" هستند.

این نشریه به صاحب‌امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در 10 هزار نسخه منتشر و میان مبلغان، روحانیون مستقر، ائمه جماعات مساجد و دستگاههای دولتی توزیع می‌شود.