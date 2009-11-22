به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران گفت: در شرایط کنونی دکتر امیر رستمی زیر بار مسئولیت سنگینی رفته است که همه باید دست به دست هم داده و وی را یاری کنیم تا از این مرحله سربلند بیرون بیاید.

وی افزود: معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه تهران نقش معاونت کل فرهنگی دانشگاه را به عهده داشته و امور فرهنگی کل دانشگاه را سیاست گذاری و برنامه ریزی می کند.

رئیس دانشگاه تهران گفت: امور دانشجویی فقط سرویس و خوابگاه و سایر امکانات صنفی و دانشجویی نبوده و معنویات مهمترین امر دانشجویان است که باید به آن توجه و رسیدگی ویژه ای شود.

وی افزود: بدین منظور باید در ارتباط خانواده های دانشجویان با دانشگاه دقت بیشتری شود تا برقراری این ارتباط به صورت سازنده در دستور کار قرار گیرد.

فرهاد رهبر گفت: دانشجویان دانشگاه تهران باید این احساس را داشته باشند که در یک خانواده بزرگ زندگی می کنند و هرگز احساس تنهایی نکنند.

وی افزود: لازم است که توجه به انجمنهای علمی و فرهنگی به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد به طوری که محافل علمی گسترده پیش روی دانشجویان قرار داشته باشد و آنها بتوانند با کمک اساتید مسیر علمی خود را مشخص کنند.

رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشجویان باید مهارتهای زندگی را در حین تحصیل بیاموزند و آموزش خلاقیت و کارآفرینی را ببینند.

وی افزود: ضروری است تا مقدمات تاسیس کرسی های نظریه پردازی و آزاد اندیشی در دانشگاه تهران فراهم و ایجاد شود.

فرهاد رهبر ریشه اهمیت معاونت دانشجویی دانشگاه تهران را در شعار انقلاب دانست و افزود: بر اساس شعار انقلاب که ایستادگی در برابر ظلم و استکبار جهانی است همیشه شاهد عداوت و دشمنی استکبار با انقلاب اسلامی ایران بوده ایم.

وی افزود: همان طور که مقام معظم رهبری همیشه تاکید می کنند امروز ناتوی فرهنگی برای مقابله با انقلاب اسلامی قد علم کرده و به ویژه دانشگاهها را هدف گرفته است.

رئیس دانشگاه تهران گفت: مهمترین استراتژی استکبار برای مقابله با ما از بین بردن دین و روحیه دینی در جامعه و به خصوص جوانان و نخبگان دانشجویی ماست که دانشگاههای ایران به خصوص دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر و نماد آموزش عالی کشور در این رابطه نقش مهمی را برای آگاهی و حفاظت از دین در جامعه به عهده دارند.