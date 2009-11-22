جزئیات مذاکرات گازی ایران و کویت در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات گازی ایران و کویت با نشست سید مسعود میرکاظمی و شیخ احمد عبدالله الاحمد الصباح وزیران نفت دو کشور در تهران آغاز شده است.

بر این اساس، توسعه مشترک میدان گازی آرش و صادرات سالانه 3 تا 4 میلیارد متر مکعب گاز های تولید شده پارس جنوبی از طریق خط لوله ششم سراسری به کویت از مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف در تهران است.

آغاز توسعه میدان گازی آرش با مشارکت عربستان و کویت

به گزارش مهر، میدان گازی آرش در سال 1962 میلادی با حفر یک حلقه چاه اکتشافی در خلیج فارس کشف شد. این میدان از ذخیره حدود 13 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی برخوردار بوده که مطالعات اکتشافی حکایت از مشترک بودن این میدان ما بین سه کشور ایران، کویت و عربستان است.

مذاکرات برای توسعه این میدان گازی به طور رسمی از سال 2000 میلادی ما بین ایران و کویت آغاز شد به طوری که تاکنون چندین دور مذاکره بین مقامات وزارت امور خارجه ایران و کویت برگزار شده است.

در همین حال، سال گذشته غلامحسین نوذری وزیر سابق نفت در سفری به کویت پیشنهاد جدیدی را برای توسعه این میدان مشترک گازی به طرف کویتی ارائه کرد و مقرر شد این پیشنهاد در وزارت نفت کویت بررسی و پاسخ لازم به آن داده شود.

در همین حال اخیرا برخی از خبرگزاریهای عربی از توافق شرکتهای آرامکوی عربستان و شرکت نفت کویت برای توسعه مشترک این میدان گازی و بهره برداری مساوی از ذخایر گازی آن خبر داده و اعلام کرده اند: دو کشور عربستان و کویت بر سر توسعه این میدان گازی به توافق رسیده و به زودی حفاری های جدیدی را در میدان فراساحلی الدوره آغاز خواهند کرد.

این در حالی است تیرماه سالجاری محمود زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره در گفتگو با مهر از ارائه پیشنهاد جدیدی برای توسعه میدان آرش به مقامات کویتی خبر داده اما از تشریح جزئیات این پیشنهاد خودداری کرده بود.

آخرین وضعیت مذاکرات صادرات گاز به کویت

به گزارش مهر، با توجه به کسری شدید تامین گاز طبیعی در کویت، وزارت نفت ایران فروردین ماه سالجاری پیشنهاد جدیدی را برای صادرات سالانه 3 تا 4 میلیارد متر مکعب گاز به این همسایه جنوب غربی خود ارائه کرده است.

بر اساس این پیشنهاد، با توجه به افزایش مصرف گاز در ماههای گرم سال در کویت گاز مورد نیاز این کشور در این مدت از محل فازهای پارس جنوبی با ادامه ساخت خط لوله ششم سراسری تا مرز دو کشور تامین شود، که تا پیش از برگزاری این دور از مذاکرات طرف کویتی پاسخی به این پیشنهاد ارائه نکرده بود.

همچنین دو طرف در فروردین ماه امسال مذاکراتی در خصوص فرمول قیمت جدید فروش گاز انجام دادند و مقرر شد که طرف کویتی ظرف مدت دو هفته نسبت به اعلام نظر در خصوص فرمول قیمت جدید (بر مبنای فرمول قیمت ترکیه و کسر هزینه انتقال تا عسلویه) و بند تجدید نظر در قیمت در توافقنامه پیشنهادی، اقدام کند که تاکنون در ارتباط با موارد فوق طرف کویتی اظهار نظری نکرده است.

از سوی دیگر، اخیرا خبرگزاری رسمی کویت از کشف یک میدان بزرگ گازی در داخل این کشور خبر داده و پیش بینی کرده است، یکی از دلایل عدم امضای قرارداد 7 میلیارد دلاری صادرات گاز ایران به کویت کشف این ذخیره جدید گاز طبیعی بوده است.

بر اساس طرح جامع صادرات گاز طبیعی تدوین شده در شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال 1393 باید امکان صادرات روزانه 8.6 میلیون متر مکعب گاز به کویت فراهم شود.

میرکاظمی: مصرف گاز ایران 30 کاهش می یابد

به گزارش مهر، سید مسعود میرکاظمی در دیدار با شیخ احمد عبدالله الاحمد الصباح، وزیر نفت و اطلاعات کویت با بیان اینکه امکان سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران از سوی کویت وجود دارد، گفته است: با توجه به نزدیکی مسافت دو کشور به یکدیگر،‌ بحث تامین بخشی از گاز کویت از سوی ایران قابل مذاکره است.

وی با بیان اینکه پروژه های بسیاری در دو بخش نفت و گاز طراحی شده است، ‌افزود:‌ این آمادگی وجود دارد که گروه کارشناسی کویت از نزدیک پروژه‌های صنعت نفت ایران را بررسی و نظر خود را درباره آنها اعلام کند.

وزیر نفت تولید کنونی گاز کشور را حدود 560 میلیون متر مکعب در روز اعلام و تصریح کرده: ‌پیش بینی شده این میزان تولید در 5 سال آینده به بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز افزایش یابد.

این عضو کابینه دولت ظرفیت تولید گاز کشور در فصل تابستان را بیش از مصرف ارزیابی و اعلام کرده است: با تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس 30 درصد (روزانه حدود 150 میلیون متر مکعب) در مصرف گاز صرفه جویی و این میزان در فصل زمستان عرضه خواهد شد.