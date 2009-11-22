کاشیهای فیروزه ای دانشکده تاریخی ادبیات اهواز فروریخت

به گزارش خبرنگار مهر، فرو ریختن این بخش از کاشی کاری دانشکده ادبیات موجب آسیب دیدن اساسی نمای زیبای این ساختمان شده است.

اگر چه بارندگیهای اخیر در اهواز دلیل اصلی تخریب کاشی کاریهای منحصر به فرد این بنا است اما در حقیقت باید عدم مراقبت و محافظت اصولی از این بنای ثبت شده ملی را عامل این تخریبها عنوان کرد.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی معروف به ساختمان سه گوش هفتاد سال پیش و در سال 1308 خورشیدی با همکاری مهندسان و معماران ایرانی و آلمانی، مقارن با احداث پل معلّق فلزی اهواز با نمای سردر مزیّن به نقوش آجری و فیروزه ای رنگ در حاشیۀ غربی کارون احداث شد.

معماری به کار رفته در ساخت این بنا تلفیقی از معماری بومی منطقه و تاریخی ایران است. این بنا در سال 1378 به شماره 2407 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

در همین رابطه سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ساعات اولیه صبح پس از بارندگی ها پس از اطلاع از موضوع، تخریب را به یگان حفاظت و امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی خوزستان اطلاع داده و از رئیس دانشکده درخواست کردیم با هماهنگی معاونت حفظ و احیاء و مرمت سازمان میراث فرهنگی خوزستان مرمت آن را انجام دهد.

بخشهای دیگری از کاشیکاری این بنا در آستانه فروریختن است

مجتبی گهستونی افزود: بخش های مختلفی از این بنا دچار ریزش، برآمدگی و ترک شده است که مطمئنآ به زودی و در صورت عدم محافظت و مرمت اصولی فرو خواهد ریخت و خسارت جبران ناپذیری به بار خواهد آورد.

این فعال عرصه میراث فرهنگی خوزستان با ابراز نگرانی از وضعیت به وجود آمده برای این بنای تاریخی و ثبت شده ملی بیان کرد: بنای دانشکده نیاز فوری به مرمت دارد و به همین دلیل معاون حفظ و احیاء ومرمت سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان هم در نامه ای به رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز خواهان مرمت این بنا شد.

نمای آجری دانشکده ادبیات در زمان جنگ تحمیلی تخریب شده بود

علاوه بر خسارتهای جدید، دیوارهای بیرونی این بنا سوراخهایی ناشی از آثار ترکش خمپاره های عراقی از سالهای جنگ تحمیلی که 20 سال از پایان آن گذشته را نیز بر تن خود دارد که در این مدت مرمت نشده اند.

از زمان بهره‌برداری این ساختمان در سال 1307 به عنوان مقر بانک ملی تاکنون کاربری‌های مختلفی داشته است که عبارتند از سال 1307 مقر بانک ملی ایران، سال 1309 مقر اداره حکومتی‌ولایتی استانداری، حدود 1321 مقر ارتش آمریکا در خوزستان(در زمان اشغال اهواز در جنگ جهانی دوم) و حدود سال 1330 نیز مقر سازمان آمریکایی اصل چهار ترومن بوده است.

ستاد استانداری خوزستان، ستاد فرمانداری اهواز و اداره ‌کل دارایی خوزستان نیز از دیگر اداراتی بوده اند که مدتی در این بنا مستقر بودند تا اینکه ساختمان مذکور در سوم مهرماه 1336 به مبلغ 220 هزار تومان توسط دانشگاه جندی‌شاپور اهواز از بانک ملی ایران خریداری شد.

این ساختمان از سال 1337 تا سال 1345 دانشکده پزشکی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز بوده است و در سال 1345 بازسازی شد که آجرکاری‌ها و کاشی‌کاری‌های نمای جلوی ساختمان نیز از جمله این بازسازی‌ها بوده است.

به گزارش مهر، علاوه بر این بر اساس نقشه های موجود از قطار شهری اهواز قرار است یکی از خطوط این قطار بعد از عبور از رودخانه کارون درست از زیر ساختمان دانشکده ادبیات عبور کند که این مسئله نیز موجب نگرانی دوستداران میراث فرهنگی را فراهم کرده است.

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عکسها از انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان