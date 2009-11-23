شهرام کرمی درباره موضوع بین‌المللی شدن جشنواره تئاتر بانوان به خبرنگار مهر گفت: بین‌المللی شدن جشنواره این نیست که جشنواره با حضور چند گروه خارجی برگزار شود و گروههای خارجی در ایران حضور پیدا کنند. بلکه هدف از بین‌المللی شدن جشنواره تئاتر بانوان معرفی توان و قابلیت گروههای نمایشی بانوان است.

وی افزود: منظور ما از بخش بین‌المللی برقراری تعامل و ارتباط است تا گروه بانوان ایرانی را به عنوان گروه فعال و تأثیرگذار به دنیا معرفی کنیم. این بخش مد نظر ما است در غیر این صورت معتقدم جشنواره تئاتر فجر به نحو مطلوب بین‌المللی برگزار می‌شود و نیازی به بین‌المللی شدن تئاتر بانوان نیست.

کرمی تولید کار مشترک، دعوت از گروههای خارجی، اعزام گروههای جشنواره بانوان به خارج یا دعوت از بانوان برجسته دنیا برای حضور در جشنواره از راههای برقراری ارتباط و تعامل جشنواره تئاتر بانوان ذکر کرد و گفت: ما در دنیا نمایشنامه‌نویس برجسته زن کم داریم و در حوزه‌های کارگردانی و نویسندگی این حضور در دنیا کمرنگتر از بازیگری است.

وی ادامه داد: اگر امروز خانم چرچیل یا یاسمینا رضا در دنیا به عنوان نویسنده معرفی می‌شوند که البته در کشور ما هم نویسندگانی چون چیستا یثربی، نغمه ثمینی و طلا معتضدی وجود دارند، معرفی و حمایت از این بانوان می‌تواند باعث معرفی این درام‌نویسان به عنوان الگو در جامعه باشد.

این مدیر تئاتری تأکید کرد: هدف ما این است که زنان برتر دنیا را در تمام شاخه‌های هنری دعوت کنیم تا توانایی‌ها و فعالیت‌های بانوان هنرمند ایرانی را ببینند. نباید تنها در بحث بین‌المللی شدن به تولید و اجرا فکر کنیم. برداشت در جوامع غربی نسبت به نقش زن در جامعه ما منفی است و مهمترین هدف ما در بخش بین‌الملل تغییر دادن این نگاه منفی است.