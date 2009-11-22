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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۸

واردات کالاهای فاقد کیفیت به بنادر بوشهر ممنوع می شود

واردات کالاهای فاقد کیفیت به بنادر بوشهر ممنوع می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرگانی استان بوشهر گفت: واردات کالاهای بی کیفیت به بازار که اثرات سوء بهداشتی و روانی را به دنبال دارد به بنادر استان بوشهر ممنوع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سیدحسین حسینی محمدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست تنظیم بازار استان بوشهر با بیان این که بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دلار کالا طی 7 ماهه گذشته از استان بوشهر وارد کشور شده است، افزود: واردات کالاهای بی کیفیت تولیدات داخلی کشورمان را نیز با مشکل روبرو کرده است.

وی به آمادگی و برنامه ریزی منسجم و منظم توسط روسای ادرات بازرگانی شهرستانها در ذخیره سازی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و آمادگی در جهت اجرای طرح تحول اقتصادی تاکید کرد و اظهار داشت: لزوم اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشوردر شرایط کنونی الزامی و ضروری می باشد.

مدیرکل بازرگانی استان بوشهر گفت: قانون جدید حمایت از مصرف کنندگان به تصویب رسیده است که اجرای دقیق آن از بروز زمینه های اجحاف به مصرف کنندگان جلوگیری نموده و بخش زیادی از مشکلات ناشی از رسیدگی به پرونده های تخلفاتی را کاهش می دهد.

حسینی با اشاره به پروژه توزیع میوه پایان سال و لزوم برنامه ریزی صحیح در این امر بر معرفی مباشرین مستقل جهت جذب و توزیع میوه ایام پایانی سال توسط شهرستانهای تابعه تاکید کرد .

رئیس شرکت غله استان بوشهر نیز در این نشست گفت: به منظور افزایش رقابت پذیری و ارتقاء سطح کیفیت نان های تولیدی توسط واحدهای فانتزی حذف یارانه ی آرد واحدهای مذکور از ابتدای مهر ماه سال جاری به مرحله اجرا گذاشته است.

هاشمی افزود: شرکت غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر آمادگی دارد در راستای تعمیر و نوین سازی تجهیزات واحدهای نانوایی تسهیلات ویژه ای به واحدهای خبازی فرسوده در جهت بهبود کیفیت نان تا سقف 100 میلیون ریال به این واحدها پرداخت نماید.

کد مطلب 988091

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