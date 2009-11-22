19 نقص ورزشگاه باهنر خرده کاری است/ برگزاری بازیهای آسیایی در کرمان

نصرالله گنجعلیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به آغاز فعالیت درهمه قسمتهای ورزشگاه شهید باهنر کرمان گفت: اغلب نواقص اشاره شده درلیست فدراسیون خرده کاریهای جزیی است که سریع برطرف می شوند.

وی افزود: یک میلیارد و 700 میلیون ریال توسط شرکت تجهیز،800 میلیون ریال توسط استانداری کرمان و مابقی آن توسط اداره کل تربیت بدنی برای اصلاح نواقص ورزشگاه تامین شده و هم اکنون پنج شرکت پیمانکاری همزمان در مجموعه کار می کنند.

مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان یادآور شد: کار در این مجموعه تا آخر آذر تمام می شود و حداکثر یک ماه برای اتمام کار وقت باقی است.

وی گفت: البته اولین بازدید بازرسان AFC پایان هفته اول آذر خواهد بود و تا آن روز برخی از نواقص مجموعه را برطرف خواهیم کرد.

گنجعلیخانی گفت: 19مورد اشکال وارد شده به ورزشگاه همگی در حد بسیار کوچک و جزیی هستند و هیچ نگرانی برای آماده شدن به موقع این ورزشگاه وجود ندارد.

به دنبال حضور مس کرمان در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا بازرسیان AFC پس از بازدید از تجهیزلات ورزشگاه مس کرمان 19 مورد ایراد در این ورزشگاه را شناسایی و به مسئولان باشگاه صنعت مس کرمان اعلام کردند اما با وجود وقت کافی بحث تجهیز این ورزشگاه، پس از سوختن زمان مورد نظر و تحت فشارهای رسانه ها و مسئولان باشگاه مس کرمان در سطح ملی مطرح شد.

در نهایت درحالیکه بازدید نهایی بازرسان AFC در هفته ابتدایی آذرماه از ورزشگاه انجام می شود از چندی پیش با هماهنگی تربیت بدنی کرمان، استانداری کرمان و سازمان تجهیز سازمان تربیت بدنی کار اصلاح این نواقص آغاز شده است.

در این میان مدیران باشگاه مس کرمان نیز برای اینکه درنهایت با بحث محرومیت در مسابقات آسیایی مواجه نشوند مذاکراتی را با مسئولان ورزشگاه تازه تاسیس امام رضا(ع) در تهران برای میزبانی این مسابقات انجام داده اند، اما در این میان این سئوال مطرح است که علیرغم پیگیریهای مستمر تربیت بدنی استان کرمان و مدیران صنعت مس، چرا هماهنگی های لازم برای تامین اعتبار و اصلاح نواقض در زمان مورد نظر انجام نشد و امروز با عجله و دلهره هواداران کرمانی باید این اصلاحات صورت پذیرد.