عکاس قمی رتبه نخست جشنواره عکس دوربین دات نت را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، امیر حسامی نژاد، در "چهارمین جشنواره دوربین دات نت" رتبه نخست عکس خبری کشور را از میان 71 عکس منتخب به خود اختصاص داد.



این عکاس قمی در این جشنواره با 10 عکس، نامزد بخش خبری بود که عنوان نفر برتر در بخش تک عکس خبری را به خود اختصاص داد.



حسامی‌نژاد که سابقه همکاری با خبرگزاری‌های مهر، برنا را در پرونده کاری خود دارد و تا کنون رتبه‌های برتر جشنواره‌های استانی و سراسری را کسب کرده و سه نمایشگاه از آثار این عکاس قمی تا کنون برپا شده است.



بر پایه این گزارش وی در این جشنواره با 10 عکس منتخب، دارای بیشترین عکس در نمایشگاه این جشنواره بود که سه عکس از این عکاس قمی حائز رتبه برتر شد.



چهارمین جشنواره دوربین دات نت که معتبرترین جشنواره عکس خبری در کشور است از 16 تا 26 آبان‌ماه در تهران برگزار شد.