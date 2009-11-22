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۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۹

موفقیت محققان کشور در ارائه روشی نوین برای تولید نانوکامپوزیتهای نقره

موفقیت محققان کشور در ارائه روشی نوین برای تولید نانوکامپوزیتهای نقره

پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر با بهره گیری از روشی کاملا موثر، سریع و نوین موفق به سنتز نانوکامپوزیتهای نقره با کیفیت و عملکرد بالاتر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رویین حلاج در این باره گفت: با توجه به اینکه روشهای سنتی سنتز نانوکامپوزیت نقره‌ زمان گیر و غیر اقتصادی است از این رو از امواج ماورای صوت به عنوان روشی نوین، ساده و کاملا موثر و دارای شرایط عملیاتی بهتر و همچنین تولید محصولی با کیفیت و عملکرد بالاتر استفاده شد.

وی در مورد چگونگی سنتز نانوکامپوزیت نقره اظهار داشت: مقدار مشخصی از نیترات نقره (به عنوان منبع یون نقره) را به همراه مقداری از سیلیکا (پایه) داخل بالن ریخته شد و به همراه آب مقطر، محلول اولیه را تهیه کردیم. در ادامه محلول اولیه تحت جریان گاز آرگون قرار گرفت. پس از فیلتراسیون و شستشو، نانوکامپوزیت ها به دست آمد. 

حلاج با تاکید بر اینکه نانوکامپوزیت نقره سنتز شده با استفاده از امواج ماورای صوت دارای ذرات کرو با قطر 8 تا 64 نانومتر است، اضافه کرد: آنالیز ماده به دست آمده بیانگر حضور ذرات نقره در نمونه بوده که این میزان برابر 48/4 درصد وزنی است. همچنین اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که مدت زمان اعمال امواج ماورای صوت اثر چندانی بر روی سایر ذرات نداشته و افزایش زمان فقط مانع از کلوخه شدن و تجمع ذرات می‌ شود.

کد مطلب 988104

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