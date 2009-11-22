موفقیت محققان کشور در ارائه روشی نوین برای تولید نانوکامپوزیتهای نقره

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رویین حلاج در این باره گفت: با توجه به اینکه روشهای سنتی سنتز نانوکامپوزیت نقره‌ زمان گیر و غیر اقتصادی است از این رو از امواج ماورای صوت به عنوان روشی نوین، ساده و کاملا موثر و دارای شرایط عملیاتی بهتر و همچنین تولید محصولی با کیفیت و عملکرد بالاتر استفاده شد.

وی در مورد چگونگی سنتز نانوکامپوزیت نقره اظهار داشت: مقدار مشخصی از نیترات نقره (به عنوان منبع یون نقره) را به همراه مقداری از سیلیکا (پایه) داخل بالن ریخته شد و به همراه آب مقطر، محلول اولیه را تهیه کردیم. در ادامه محلول اولیه تحت جریان گاز آرگون قرار گرفت. پس از فیلتراسیون و شستشو، نانوکامپوزیت ها به دست آمد.

حلاج با تاکید بر اینکه نانوکامپوزیت نقره سنتز شده با استفاده از امواج ماورای صوت دارای ذرات کرو با قطر 8 تا 64 نانومتر است، اضافه کرد: آنالیز ماده به دست آمده بیانگر حضور ذرات نقره در نمونه بوده که این میزان برابر 48/4 درصد وزنی است. همچنین اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که مدت زمان اعمال امواج ماورای صوت اثر چندانی بر روی سایر ذرات نداشته و افزایش زمان فقط مانع از کلوخه شدن و تجمع ذرات می‌ شود.