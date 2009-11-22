جشنواره منطقه ای نمایش عروسکی در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مدیر کانون پرورش فکری استان فارس پیش از ظهر یکشنبه در جریان مراسم افتتاحیه جشنواره مذکور بیان کرد: همواره استان فارس را با ویژگی شهر شعر و ادب می شناسند اما یکی از ویژگیهای منحصر به فرد استان فارس را باید در وجود بیش از 820 امامزاده دانست.

مجتبی حق پرست تصریح کرد: وجود این امامزاده ها هم نشانگر این است که استان فارس همواره مامنی برای حضور امامزادگانی بزرگوار بوده که از کشورهای مختلف به ایران سفر می کرده و شیراز را برای اسکان انتخاب می کرده اند و هم اینکه مردم استان فارس و شهر شیراز ولایت مدار هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشنواره های مختلف در کانون پرورش فکری نیز بیان کرد: طی سالهای اخیر بیش از 14 جشنواره در فارس اجرا شده و طی این مدت در حوزه جشنوراه های منطقه ای عروسکی نیز استان فارس میزبانی مراحل مختلفی از این برنامه را نیز بر عهده داشته است.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس خاطرنشان کرد: علاوه بر این استان فارس در دو سال گذشته میزبانی جشنواره بین المللی قصه گویی نیز بوده و این نشان از پتانسیلهای متعدد استان فارس و کانون پرورش فکری استان در اجرای این برنامه ها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با حضور استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان و فارس از امروز به مدت دو روز آغاز شد.

بر این اساس نمایشهای "از خاک تاخورشید" از بوشهر، "قلب یخی" از خوزستان و "دندی و قندی" از کهگیلویه و بویراحمد سه نمایش اجرا شده در صبح اولین روز برگزاری جشنواره هستند.

همچنین نمایشهای "ای ایران" از فارس، "قار قارو" از هرمزگان و "در آتش" از خوزستان نیز در برنامه های بعد از ظهر امروز هستند که به روی صحنه می روند.