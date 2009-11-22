40 درصد از خطوط ریلی کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور عرب یار محمدی اظهار داشت: علی رغم اینکه به لحاظ محدودیت شیب و فرازهای موجود در برخی مسیرها از جمله مناطق شمال کشور نمی توان از 100 درصد توان خطوط استفاده کرد اما عمده ترین علت عدم استفاده لازم از خطوط موجود اختصاص نیافتن اعتبارات لازم به این بخش است.

وی عمده ترین دغدغه راه آهن را کمبود اعتبار عنوان کرد و افزود: تنها خط ملاک نیست، زیرا همزمان با ساخت خطوط ناوگان لازم باید تامین شود تا توان بهره برداری 100 درصدی فراهم شود. بر همین اساس، تحقق این امر تنها زمانی امکان پذیر است که اعتبارات لازم به منظور خرید و تجهیز ناوگان مورد نیاز تامین شود.

یارمحمدی خاطر نشان کرد: سهم حمل و نقل بار در کشور بیش از 90 درصد از طریق جاده ها و کمتر از 10 درصد توسط راه آهن صورت می گیرد.

عضو هیئت مدیره راه آهن اظهار داشت: با انتقال بار از جاده به راه آهن شاهد صرفه جویی های قابل توجهی در زمینه های متعدد از جمله کاهش مصرف سوخت، کاهش سوانح و خسارات جاده ای، افزایش عمر راههای شریانی اصلی خواهیم بود.

وی بر این باور است که توسعه شبکه ریلی می تواند منجر به گسترش بهداشت و درمان در اقصی نقاط کشور و گسترش عادلانه آموزش و علم در نقاط دور و نزدیک شود.

معاون امور هماهنگی مناطق راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: گرچه می توان از کامیون و دیگر خودروهای حمل و نقل جاده ای نیز استفاده کرد ولی به دلیل اینکه طبق اصول علم مدیریت باید بهترین، کارآمدترین و ارزان ترین روش را به کار گرفت بنابراین راهی جز گسترش و توسعه خطوط ریلی باقی نمی ماند.

وی معتقد است: مصرف سوخت در حمل و نقل ریلی در مقایسه با حمل و نقل جاده ای بسیار کمتر است؛ بنابراین علاوه بر کاهش مصرف سوخت، حمل و نقل ریلی از امنیت بیشتری نیز برخوردار است.

یارمحمدی با بیان این مطلب که آمار تصادفات در ایران بالاست، بهترین روش برای حمل و نقل کالا و مسافر را قطارهای باربری و مسافربری دانست چرا که سیستم حمل و نقل ریلی حجم بیشتری از کالا و مسافر را جابجا می کند که این امر خود یکی دیگر از مزیتهای توسعه این حمل و نقل است.