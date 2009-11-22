کاهش آسیبهای اجتماعی نیازمند تعامل همه دستگاه های دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، فردین بلوچی ظهر یکشبه در آئین بهره برداری از اورژانس خدمات اجتماعی شهرستان ابهر با بیان اینکه برای خرید خودرو این اورژانس 600 میلیون ریال اعتبار صرف شده است،‌ افزود: ابهر به عنوان اولین شهرستان استان است که اورژانس خدمات سیار اجتماعی در آن افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه اورژانس خدمات اجتماعی سیار 123 بخشی از معضلات و مشکلات اجتماعی موجود در منطقه را حل خواهد کرد، ‌یادآور شد: در جمع تیم سیار این اورژانس، روانشناس و مددکار نیز جهت انجام مشاوره پیش بینی شده است.

بلوچی، بر لزوم به موقع بودن، تخصصی در دسترس بودن خدمات اورژانس 123 تاکید کرد و افزود: لازمه تحقق اهداف خدمات این اورژانس ایجاد زمینه برای ارائه خدمات سیار مبتنی بر جامعه است.

وی در دسترس قرار دادن خدمات اجتماعی و اورژانسی سازمان به افراد مشمول را از اهداف راه اندازی اورژانس دانست و گفت:‌ این طرح تنها با همکاری و تعامل همه ارگانها و سازمانها با بهزیستی شهرستان ابهر اجرایی خواهد شد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان ادامه داد:‌ شناسایی مناطق و کانونهای آسیب زا، ارائه خدمات اجتماعی به موقع به افرادی که دسترسی به مراکز ذیربط ندارند و اطلاع رسانی در زمینه برنامه و فعالیتهای بهزیستی از دیگر اهداف مهم اجرای طرح اورژانس خدمات اجتماعی سیار 123 است.

بلوچی از کلیه گروه های هدف شامل کودکان آزار دیده، زوجین متقاضی طلاق، کودکان کار و خیابان، زنان آسیب دیده اجتماعی، افراد فراری و دارای اختلافات خانوادگی خواست جهت دریافت مشاوره و خدمات روانشناسی و مددکاری به خودرو 123 که در سطح شهرهای ابهر سلطانیه، صائین قلعه و هیدج مستقر خواهد بود، مراجعه کنند.