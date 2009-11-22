دیتاماتریس و برچسب رهگیری کالا در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، ‌احمد غلامزاده امروز در جمع خبرنگاران گفت: براساس طرح دیتاماتریس، اطلاعات و کاتولوگ الکترونیکی، صحیح و استاندارد هر کالایی که در کشور وجود دارد، از طریق تلفن همراه هر فرد قابل دریافت و مشاهده خواهد بود.

مدیرعامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران افزود: برای استفاده از این طرح، شخص می تواند نرم افزار مخصوص دیتاماتریس را به صورت رایگان دانلود و برروی تلفن همراه خود نصب نماید و هنگامی که به بسته بندی کالایی در هر مکان مانند فروشگاه دسترسی داشت، از طریق دوربین تلفن همراه، از شکل ویژه دیتاماتریس عکس گرفته و نرم افزار به صورت خودکار با اتصال به اینترنت از طریق GPRS بلافاصله کاتالوگ الکترونیکی کالای مورد درخواست را روی گوشی تلفن همراه، نمایش می دهد.

وی تصریح کرد: در واقع نشانی اینترنتی کاتالوگ کالا در سایت ایران کد و در قالب دیتاماتریس ذخیره و بر روی بسته بندی کالاها چاپ و نصب می شوئد. مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات از این پس، هنگام تحویل شماره ملی کالا و بارکد ایران کد به مشمولان، از آنها خواهد خواست دیتاماتریس را نیز بر روی بسته بندی کالاهای خود درج کنند.

به گفته غلامزاده، این طرح باعث تسریع قابل توجهی در اطلاع رسانی تجاری می شود، بنابراین به طور همزمان به تولیدکننده و مصرف کننده کمک می کند، ضمن اینکه باعث معرفی کالای تولیدکننده در سطح ملی و جهانی و امکان دسترسی آسان،‌سریع و بدون هزینه برای مشتری به اطلاعات کالا می شود.

وی همچنین از راه اندازی طرح برچسب رهگیری برای کالاهای تجاری کشور با همکاری سازمان توسعه تجارت در آینده نزدیک خبرداد و گفت: این طرح در راستای مبارزه با قاچاق و ورود کالای با کیفیت به بازار اجرا می شود.پ

غلامزاده تصریح کرد : مسئول یا مرجع رهگیری کننده کالا، با واردکردن شماره سریال رمز در سایت پشتیبانی که برای آن پیش بینی شده است، می تواند مشاهده کند که این کالا توسط چه کسی وارد کشور شده و آیا ورود آن قانونی یا غیرقانونی است.

به گفتهوی، به این ترتیب گام مهمی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و کنترل کیفیت آن در کشور برداشته می شود و شناسایی کالاهای قاچاق از غیرقاچاق در بازار، انبار یا هر کجای دیگر با کمترین هزینه و نیرو در سریعترین زمان ‌انجام می شود.