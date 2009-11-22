شرکتهای خاطی در اجرای بزرگترین قانون پژوهشی کشور معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سالارآملی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح قانون یک درصد مبنی بر اختصاص یک درصد از درآمدهای شرکتها به پژوهش با حضور 540 شرکت دولتی بزرگترین طرح پژوهشی در کل تاریخ کشور است، گفت: 72 درصد از قانون یک درصد در سال گذشته اجرایی شد که قرارداد 57 درصد آن توسط دانشگاهها و مراکز پژوهشی، 5/33 درصد منفردها و درون سپاریها و 9 درصد توسط مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی منعقد و اجرایی شد.

وی با معرفی شرکتهایی که در زمینه اجرای این قانون عملکرد مطلوب و ضعیفی داشتند اظهار داشت: بانک ملی، شرکت ملی حفاری ایران، بانک صنعت و معدن، سازمان صنایع کوچک، سازمان خصوصی سازی، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت ملی گاز ایران از جمله شرکتهایی بودند که در اجرای این قانون عملکرد خوبی را در سال گذشته داشته اند.

معاون فناوری و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: شرکت بیمه مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی عملکرد متوسط و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، بانک تجارت، صنایع پتروشیمی، شرکت ذوب آهن، سهامی پشتیبانی امور دام در اجرای قانون عملکرد ضعیفی داشته اند.

وی افزود: اسامی شرکتهای خاطی قانون در اجرای قانون یک درصد به دولت و دستگاههای نظارتی ارائه می شود.

سالارآملی با اعلام اسامی دانشگاههایی که در زمینه عقد قرارداد با شرکتها برای انجام پروژه های پژوهشی در سال گذشته نسبت به سایر دانشگاهها پیشتاز بودند، گفت: در استان تهران به ترتیب دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و تربیت مدرس و در شهرستانها به ترتیب دانشگاههای شهید چمران اهواز، شیراز، فردوسی مشهد و صنعتی اصفهان در عقد قرارداد پژوهشی برای اجرای قانون یک درصد پیشتاز بوده اند.