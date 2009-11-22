به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دیودونه امبالا امبالا کمدین فرانسوی صبح امروز یکشنبه در ساختمان معاونت سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد و دیودونه در آن گفت: من در فرانسه کار تئاتر انجام میدهم و البته فعالیت سینمایی نیز دارم. 10 روز است برای داوری جشنواره فیلم کوتاه در تهران هستم. در این جشنواره 91 فیلم دیدم که همه در سطحی بالا بودند.
وی افزود: سینما و فرهنگ و هنر نقش مهمی برای صلح و نزدیکی ملتها دارند. من در ایران برای تولید فیلم و پروژه مشترک صحبت کردم. میدانید که انتقاد از هولوکاست در فرانسه ممنوع است. به همین دلیل من قصد دارم پروژه "شوی آناناس" را که در آن ماهیت هولوکاست به تمسخر گرفته شده به صورت مشترک تولید کنم.
این کمدین فرانسوی ادامه داد: خنده و کار کمدی سلاحی تاثیرگذار در این شرایط است که ما نمیتوانیم درباره انتقاد از هولوکاست صحبت کنیم. این هنر وسیلهای برای نزدیکی است. در مدتی که ایران بودم چیزهای زیادی از همکارانم یاد گرفتم. همچنین قرار است پروژه سینمایی "بردهداری" را با ایران تولید کنم.
دیودونه درباره پروژه "بردهداری" گفت: فرانسه به من اجازه تولید این پروژه را نمیدهد، به همین دلیل فیلم را در ایران با بازی بازیگران خارجی میسازم. من در مقابل جریانهایی که انسانها در آن قربانی میشوند قرار میگیرم. در شرایطی که عدالت حاکم نیست و من در کشورم راهی ندارم جز اینکه با ابزار خنده این انتقاد را نشان دهم.
هنرمند فرانسوی درباره دلایل همکاری مشترک خود با ایران افزود: امروز در ایران و ونزوئلا برای تولید چنین فیلمهایی آزادی وجود دارد. بردهداری در تاریخ فرانسه بوده و آنها نمیخواهند درباره این موضوع صحبت کنند. این فیلم برای کشور من مشکل ایجاد میکند زیرا آنها در گذشته سهمی عمده در تجارت برده داشتند.
وی با اشاره به ملاقات روز گذشته خود با محمود احمدینژاد رئیس جمهوری ایران گفت: ایشان به اهمیت نقش فرهنگ و سینما برای آزادی ملتها اشاره کردند و معتقد بودند جهان در کنترل سرمایهداری است و امکان اینکه بتوانیم از هنر استفادههای لازم را ببریم نیست. ایشان خواستند ما در ایران با استفاده از ابزار هنر این کار را دنبال کنیم.
دیودونه درباره شناخت خود از سینمای ایران گفت: من خیلی علاقمندم در سینمای ایران بازی کنم، اما مشکل زبان دارم که قطعا این نیز برطرف میشود. من در این چند روز نمایش "اتللو" را دیدم و تحت تاثیر قرار گرفتم. من فیلمهایی چون "مریم مقدس" و "ملک سلیمان" را دیدهام و فکر میکنم سینمای ایران در سطح بالایی قرار دارد.
وی درباره فضای فعالیت خود در فرانسه، گفت: فشارهای زیادی تحمل کردم و اجرای 200 نمایش من کنسل شد. تئاتر در دست شهرداریها و دولت است. به همین دلیل به راحتی میتوانند جلوی اجرای یک کار را بگیرند. من یک اتوبوس بزرگی خریده و با آن در سطح شهر برای مردم نمایشهای ضد صهیونیستی اجرا میکنم.
در پایان این نشست که یحیی القباسی رئیس حزب ضد صهیونیستی فرانسه نیز در آن حضور داشت، دیودونه کمدین مشهور فرانسوی یکی از صحنههای نمایش خود را برای خبرنگاران حاضر در محل برگزاری نشست اجرا کرد.
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