نگهداری فضای سبز گرگان یک میلیارد ریال هزینه دارد

مختار زرگرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به فرا رسیدن زمان کاشت گلهای فصلی زمستانه، دوره جدید گلکاری قطعات فضای سبز شهر گرگان آغاز شد.

وی اظهار داشت: دو میلیون بوته گیاه گلدار در بیش از سه هزار و 200 متر مربع قطعه فضای سبز شهرداری گرگان کاشته می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: انواع گلهای زینتی مینا، همیشه بهار، میمون، شب بو، زعفرانی، آنمون، کلم زینتی، شب بو سنبلی، بنفشه، مارگریت، کوکب کوهی و ناز زمستانی گلهایی هستند که عملیات کاشتشان در قطعات فضای سبز آغاز شده است.

زرگرانی بیان داشت: گلهای فصلی گیاهان زینتی گلداری هستند که به واسطه تنوع گونه ها و داشتن رنگهای متنوع، جایگاه مهمی در فضای سبز از نظرزیبایی محیط و اثرات مطلوبی نیز بر رفتارهای فردی و اجتماعی شهروندان همچون افزایش حس امیدواری، شادابی، نشاط وآرامش آنان دارد.

وی از شهروندان خواست تا با مشارکت در نگهداری قطعات فضای سبز پیرامون محل سکونت خود به زیبایی شهر خود کمک نمایند.

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گرگان گفت: بلوار سایت اداری به مساحت 13 هزار متر مربع سبز شد.

وی افزود: با توجه به قرارگیری سایت اداری استان در ورودی غربی شهر گرگان و استقرار دستگاه های اجرایی استان عملیات ایجاد فضای سبز در این محدوده با طراحی خاص و زیبا توسط کارشناسان فضای سبزشهرداری گرگان انجام شد.

وی بیان داشت: خاکبرداری و برداشت نخاله، پاکسازی محیط، خاکریزی اولیه با خاک مرغوب زراعی، چمن کاری و کاشت انواع درختچه های زینتی و گلهای فصلی پس از پایان عملیات عمرانی و معبرسازی، لوله کشی و انشعابات سیستم آبیاری از جمله اقداماتی است که برای ایجاد فضای سبز در این نقطه انجام شد.

زرگرانی گفت: سرو لاوسن، افرای ابلق، یاس زرد، زرشک، رزماری و ختمی از جمله گیاهان زینتی هستند که با بهره گیری از اصول باغ و پارک ایرانی و قرینه سازی از گیاهان زیبا و گلدار در این بلوار کاشته شد.

وی هزینه این اقدام را بالغ بر 550 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این علاوه بر ایجاد 6 هکتار فضای سبز بزرگراه شهید کلانتری (کمربندی) ، طراحی و ایجاد فضای سبز پارک آموزش ترافیک و نگهداری فضاهای سبز سطح شهر است.