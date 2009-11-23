تدوین "وضعیت سفید" شروع شد

طیبه رهنما مدیر روابط عمومی این پروژه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "وضعیت سفید" به کارگردانی حمید نعمت‌الله و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی که از دوشنبه 25 آبان در باغی در جاده ساوه آغاز شده همچنان ادامه دارد و تدوین این فیلم همزمان با تصویربرداری توسط خشایار موحدیان و سودابه سعیدنیا آغاز شده است.

فیلمنامه مجموعه "وضعیت سفید" را هادی مقدم‌دوست و حمید نعمت‌الله نوشته‌اند. این مجموعه روایت زندگی اعضای یک خانواده پرجمعیت است که با یکدیگر قهر هستند و به هنگام موشک‌باران در این باغ جمع می‌شوند.

افسانه بایگان، ستاره اسکندری، حسن پورشیرازی، مهین شهابی، پوراندخت مهیمن، عرفان ابراهیمی، افسانه چهره‌آزاد، امیرحسین رستمی، علی سلیمانی، اسماعیل سلطانیان، سهیلا گلستانی، فرهاد شریفی، سیما خزرآبادی، آشا محرابی، اصغر نقی‌زاده، مهنوش شهباززاده، امیر کاظمی و یونس کفاشیان در آن بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از مرتضی غفوری مدیر تصویربرداری، فرشید احمدی صدابردار، محمدرضا شجاعی طراح صحنه و لباس، اعظم بیات طراح گریم، سیدابوالقاسم حسینی مدیر تولید و رضا بختیاری دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز.