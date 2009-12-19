راه اندازی فاز یک پارک علمی کودک در پارک فناوری یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس شکوهی معاون فناوری پارک علم و فناوری یزد در مراسم افتتاح فاز یک پارک فناوری کودک در خصوص راه اندازی این مجموعه گفت: فاز اول پارک علمی کودکان و نوجوانان با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال در فضایی با مساحت 400 مترمربع به بهره برداری رسید.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار، فاز دوم این طرح در پایان سال جاری و با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

شکوهی اظهار داشت: این پارک در چهار زمینه، فیزیک، ریاضی، نجوم و رباتیک فعالیت می کند و پس از اتمام بهره برداری از فاز دوم این طرح طی فراخوان عمومی از آموزش و پرورش و دانش آموزان برای بازدید دعوت خواهد شد.

پارک علمی کودکان و نوجوانان یزد ششمین پارک علمی کودک کشور است.